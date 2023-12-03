شاهد ميتسوبيشي ماجنا 1993 تخضع لاختبارات التصادم

دبي - كتب محمد فتوح - احتفل البرنامج الأسترالي لتقييم السيارات الجديدة (ANCAP) بالذكرى الثلاثين لتأسيسه من خلال إخضاع المركبات التي يبلغ عمرها 30 عامًا ومنها ميتسوبيشي ماجنا ، لاختبارات السلامة الحديثة في حالات التصادم. قامت المنظمة باختبار المركبات الشائعة الموجودة في أستراليا في التسعينيات – وفي مقدمتها ماجنا ميتسوبيشي – مثل هولدن كومودور، وفورد فالكون، وفولفو 940، وسوبارو ليبرتي، وهوندا أكورد. حتى أن ANCAP دعت مجموعة من أصحاب السيارات إلى الاختبار لقياس ردود أفعالهم تجاه الحوادث.

اختبار ميتسوبيشي ماجنا 1993

كانت السيارة الأولى في قائمة الاختبار هي سيارة Mitsubishi Magna عام 1993، وهي إحدى المركبات القليلة الأولى التي اختبرتها المنظمة. وكانت تعتبر واحدة من أكثر السيارات أمانًا في التسعينيات على الرغم من افتقارها إلى الوسائد الهوائية وميزات الأمان البدائية. في حين أن شركة صناعة السيارات اليابانية تنتج الآن بشكل أساسي سيارات الكروس أوفر مثل ميتسوبيشي إكليبس كروس ، إلا أنها كانت تمتلك مجموعة مناسبة من سيارات السيدان في التسعينيات.

ميتسوبيشي ماجنا 1993 ومعايير السلامة

كان أداء Mitsubishi Magnaكما هو متوقع من سيارة أقدم بكثير، حيث لم تتمكن من حماية ركابها من الإصابة الخطيرة. من المهم أن نلاحظ أن اختبارات التصادم في التسعينيات اختلفت بشكل كبير عن معايير اليوم، حيث دخل نظام التصنيف بالنجوم حيز التنفيذ فقط في عام 1999. وكانت سرعات اختبار التصادم أقل بكثير مما هي عليه اليوم، وتم تنسيق النتائج بشكل مختلف

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الإصابات الخطيرة بدمية ميتسوبيشي ماجنا

تم ترميز النتائج بالألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى وجود خطر شديد للإصابة، ويشير اللون الأصفر إلى خطر معتدل، ويشير اللون الأخضر إلى الحد الأدنى من المخاطر. وبالعودة إلى Mitsubishi Magna، أشارت ANCAP إلى أن البيانات التي تم جمعها من الاصطدامات الأمامية أظهرت أن الدمية ستواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بكسر شديد أو مميت.

ولأن ميتسوبيشي ماجنا لم يكن بها وسادة هوائية، فقد أدى ذلك إلى اصطدام رأس الدمية بعجلة القيادة بقوة 107 جرام. وهذا ضعف القوى القياسية التي تواجهها السيارات الجديدة اليوم بتصنيف 5 نجوم، ومن الواضح أن هناك وسادة هوائية بين الجمجمة وعجلة القيادة.

تطور دمى الاختبارات بعد ميتسوبيشي ماجنا

كان الراكب الخلفي أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بجروح خطيرة حيث انزلقت الدمية أسفل الجزء الحاضن من حزام الأمان. وهذا لا يزال صحيحا اليوم، ولكن بالنسبة للسيارات الصغيرة . ويظهر أن المركبات الحديثة أصبحت الآن أكثر أمانًا من أي وقت مضى ، مع زيادة سرعات الاختبار إلى 40 ميلاً في الساعة مقارنة بالتسعينيات، والتي تم اختبارها فقط لمسافة 35 ميلاً في الساعة.

كما أصبحت الاختبارات أكثر شمولاً، حيث تغطي سيناريوهات مختلفة قد يواجهها السائق في حادث تصادم حقيقي. حتى دمى الاختبار تطورت لنقل المزيد من البيانات وتمثل جميع الأشكال والأحجام.حتى الآن، أصدر ANCAP فيديو Magna فقط، ولكننا نتطلع إلى رؤية مدى نجاح سيارات التسعينيات الأخرى في القائمة.

التعريف بميتسوبيشي ماجنا 1993

ظهرت Mitsubishi Magna قبل ثلاثين عاما بهيكل سيدان بأربعة أبواب وV-6 2972 سم مكعب / 181.6 متر مكعب، 120 كيلو واط / 163 حصانًا / 161 حصانًا (DIN) من القوة، و235 نيوتن متر / 173 رطلًا من عزم الدوران، ومجموعة نقل الحركة اليدوية بـ 5 سرعات . ظهرت في مارس 1993 بالسوق الأسترالي . وفقًا لتقديرات ProfessCars

تتسارع سيارة ميتسوبيشي ماجنا من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 8.9 ثانية، ومن 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في 57.6 ثانية، وزمن ربع ميل هو 16.9 ثانية. الأبعاد الإجمالية هي 4746 ملم / 186.9 بوصة في الطول، 1775 ملم / 69.9 بوصة في العرض (بدون مرايا) و1430 ملم / 56.3 بوصة في الارتفاع.

في وقتها مطلع التسعينات كانت Mitsubishi Magna من حيث التصميم كسيارة سيدان ، تعتبر من السيارات ذات الانسيابية والديناميكية العالية . وكان هذا الطراز من ميتسوبيشي يعتبر رائدا جدا بين مختلف السيارات اليابانية والأوروبية المنافسة في ذلك الوقت ، وهي في العموم فترة ذهبية بتاريخ شركة ميتسوبيشي .شركة ميتسوبيشي الأولى كانت شركة شحن أسّست من قبل ياتارو إواساكي (1834 — 1885) في عام 1870 . وفي عام 1873 تغير اسم الشركة إلى ميتسوبيشي شيكو.

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