هذا هو سعر تيسلا سايبرتراك إذا أردت طلبها باللون الأسود أو الأبيض

دبي - كتب محمد فتوح - وصلت سيارة تيسلا سايبرتراك أخيرًا بعد أربع سنوات من الكشف عنها، ونحن الآن نعرف المواصفات والخيارات التي طال انتظارها لنموذج الإنتاج، ومن المثير للاهتمام أنه يمكن شراء الشاحنة الكهربائية بدون تشطيب خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ألوان اختيارية بسعر 6500 دولار (24,400 ريال).

سعر تيسلا سايبرتراك باللونين الأسود أو الأبيض

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة إيلون ماسك قال ذات مرة إن “سايبرتراك يمكن أن يكون لها أي لون تريده، طالما أنه لا شيء” ولن يتم تقديم الأغلفة، على الأقل “في البداية”، وبحسب موقع تيسلا، فإن سايبرتراك متوفرة بطبقتين من أفلام حماية الطلاء (يُطلق عليها اسم Color Paint Film)، وهما اللون الأسود الساتان والأبيض الساتان، بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون المظهر المقاوم للصدأ، قد يكون هذا هو الاختيار الأمثل.

ويبدو سعر اللون الاختياري البالغ 6500 دولار (24,400 ريال) باهظ الثمن، ولكنه على الأقل أقل من أغلفة الفينيل للهواة البالغة 8000 دولار (30 ألف ريال) لموديل 3 وموديل Y، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن البيك اب الكهربائي يبدأ بسعر 60990 دولارًا (228,700 ريال)، وقد تكون إضافة خيار اللون أمرًا ضخمًا بالفعل بالنسبة لبعض المشترين.

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وثم مرة أخرى، هذا هو السعر إذا كنت تريد أن تختلف عن بحر سايبرتراكs مع المظهر الافتراضي المقاوم للصدأ المشابه لـ DMC ديلوريان، وطبقة الطلاء الملونة تعتمد على مادة اليوريثان، مما يحمي السيارة من الخدوش، ويقال أيضًا أنه أكثر صداقة للبيئة من الفينيل التقليدي، يمكن للمتبنين الأوائل الذين قد يبحثون عن بديل أقل تكلفة أن يفكروا في فيلم الطلاء الشفاف الساتان، بسعر 5000 دولار (18,750 ريال).

والأسعار المذكورة تشمل تكلفة المواد والتركيب، سيتعين على أولئك الذين سيستفيدون إحضار شاحناتهم إلى مراكز خدمة تيسلا المشاركة الحالية في ويست كوفينا وكارلسباد، كاليفورنيا.

وبصرف النظر عن الألوان، تقدم تيسلا أيضًا عددًا كبيرًا من الملحقات، مثل الخيمة العلوية (2975 دولارًا.. 11,150 ريال)، والقضبان المتقاطعة (800 دولار.. 3,000 ريال)، ومنحدر الباب الخلفي (400 دولار.. 1,500 ريال)، وغطاء العجلة (75 دولارًا.. 280 ريال)، من بين أشياء أخرى، يوجد أيضًا ملصق OMFG للنافذة، في إشارة إلى النافذة المتشققة سيئة السمعة أثناء الكشف عن 2019.

إذا كنت تتساءل كيف ستبدو شاحنة سايبرتراك السوداء في المعدن، فقد أحضر كبير مصممي تيسلا Franz von Holzhausen واحدة في حدث تيسلا & كوفي في سانتا مونيكا، كاليفورنيا، الشهر الماضي.

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