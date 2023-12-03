فولكس فاجن رابيت مع محرك نيسان SR20 هسيارة تسارع خارقة بقوة أكبر من 1000 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - نجح رجل من جنوب أفريقيا في الزواج في تعديل الجيل الأول من سيارة فولكس فاجن كادي، المعروفة في الولايات المتحدة باسم فولكس فاجن رابيت، بمحرك نيسان SR20 رباعي الأسطوانات، والنتيجة هي وحش مطلق للمركبة التي يمكن أن تنتج قوة هائلة تبلغ 1007 حصانًا.

مواصفات ومميزات فولكس فاجن رابيت المعدلة بشدة

تم تصنيع السيارة، التي تحمل اسم “El Paco”، كسيارة جر بواسطة لانس بيلاي من ERF Racing، في مقابلة مع قناة Speed and Sound على YouTube، تحدث لانس قليلًا عن شاحنته الصغيرة العملاقة، وأوضح أن الأرقام المذهلة من فرقة رباعية كانت تدور حول التحريض القسري ولحنًا مريضًا من شركة مقرها جنوب إفريقيا تدعى كروجر ووركس.

استنادًا إلى جولف، تم بيع السيارة كادي في الولايات المتحدة الأمريكية باسم شاحنة رابيت، وهي ما يعادل في التسعينيات سيارة هيونداي سانتا في أو فورد مافريك الحديثة، لقد رأينا بعض تصميمات رابيت الرائعة من قبل، ولكن هذا الشيء مجرد جنون.

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وكحد أدنى، يدير لانس El Paco’s بسرعة لا تصدق تبلغ 39 رطل لكل بوصة مربعة، يعد هذا مقدارًا مذهلاً من الضغط، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى هجوم كوينجسيج جيسكو أتاك المحطم للأرقام القياسية يستخدم ضغطًا معززًا أقل قليلاً يبلغ 31 رطل لكل بوصة مربعة.

ونحن لسنا متفاجئين لأن لانس كادي عبارة عن سيارة سحب، والتي عادة ما تأخذ أنظمة الحث القسري إلى أقصى الحدود، ومن المفيد أيضًا أنها تستخدم محرك SR20، والذي يُوصف بأنه قوي بما يكفي لدفع 400 حصان دون بذل أي جهد.

وبخلاف الكمية الهائلة من التعزيز، تم تحويل السيارة أيضًا إلى نظام الدفع الخلفي، التعديلات الأخرى في هذا التصميم هي ترس تفاضلي خلفي سمين، وجناح خلفي مخصص، ونظام إدارة محرك ما بعد البيع، ومزلق سحب، ومخرج عادم مخصص لغطاء المحرك، ومدخل مخصص، ومبرد ضخم، من الواضح، رغم ذلك، أن هناك المزيد من التعديلات في هذه الرحلة للتعامل مع هذا القدر من الضغط.

وفي الختام، حاليًا، يستطيع El Paco بالفعل تشغيل تمريرات مدتها 10 ثوانٍ على مسافة ربع ميل، ومع ذلك، لانس لا يجلس على أمجاده ويريد أن يأخذ السيارة إلى الأعلى، وبمجرد القيام بذلك، يقول إن محرك فولكس فاجن سيعود إلى حجرة المحرك الخاصة به.

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