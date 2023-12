فولفو EX90 الكهربائية الفاخرة 2024 بسعر تنافسي مع ريفيان وتيسلا

دبي - كتب محمد فتوح - واجهت سيارة الدفع الرباعي الفاخرة فولفو EX90 لعام 2024 بعض الانتكاسات في رحلتها لتحل محل سيارة فولفو XC90 الشهيرة (الاحتراق الداخلي)، ولكن تم إعدادها أخيرًا للإنتاج في أوائل العام المقبل . ستتوفر السيارة حصريًا بالدفع الرباعي، وتكوينين لمجموعة نقل الحركة ، و مستويين تقليم. فيما يلي تفصيل لما يمكن توقعه عند إطلاق سيارة فvolvo EX90 الكهربائية، على الرغم من أن فولفو وعدت بالفعل بوجود المزيد من التنوع في تشكيلة سيارات الدفع الرباعي في المستقبل.

الدفع الرباعي القياسي لفولفو EX90

من المقرر أن يبدأ الإنتاج في “أوائل عام 2024″، ستكون سيارة EX90 متاحة فقط مع حزمة بطارية بقدرة 110 كيلووات في الساعة توفر الإلكترونات للمحركات الكهربائية التي تعمل على تشغيل كلا المحورين لقدرة الدفع الرباعي. يتوفر الآن تكوينان مختلفان ومخرجات طاقة لهذا الإعداد للطلب المسبق، بما في ذلك المحرك المزدوج (AWD) الذي ينتج 402 حصانًا و568 رطلًا من عزم الدوران، والذي يبدأ بسعر 77.990 دولارًا (بما في ذلك رسوم الوجهة)، أو المحرك المزدوج (AWD) تم تعزيز نماذج الأداء بما يصل إلى 496 حصانًا و671 رطلًا للقدم، والتي تبدأ بسعر 82.990 دولارًا.

أسعار فولفو EX90

كمرجع، يبدأ طراز Tesla’s Model X بسعر 79.990 دولارًا قبل الحوافز الضريبية المطبقة، ويبدأ سعر طراز R1S من Rivian بسعر 78.000 دولار مع أصغر بطارية ومجموعة نقل الحركة الأقل إنتاجًا. يتوفر كلا تكويني نظام الدفع مع ترتيبات داخلية مكونة من 6 أو 7 مقاعد، حيث يتم دمجها بين مجموعتين قياسيتين مختلفتين “Plus” وحزم “Ultra” الأكثر تميزًا. يُزعم أن التكوين الأعلى نطاقًا يصل إلى 300 ميل من النطاق المقدر مقابل الشحن، وكلا المحركين قادران على الشحن السريع بقدرة 250 كيلو واط.

قوة فولفو EX90

كمرجع، تحصل سيارة XC90 SUV الحالية التي تعمل بالغاز على ما يصل إلى 295 حصانًا فقط للطرازات التي تعمل بالغاز فقط و495 حصانًا للطرازات الهجينة، ولكنها تبدأ بسعر أرخص بكثير عند 57195 دولارًا للطراز الأساسي، أو 73095 دولارًا للطراز الهجين Recharge (حوالي 5000 دولار أقل من السعر المبدئي لسيارة EX90 الجديدة .

تجهيزات فولفو EX90

إن تسميات “Twin Motor” و”Twin Motor Performance” مهمة فقط لإخراج الطاقة، ويمكنك الحصول على تكوينات المقاعد على أي طراز، لذلك دعونا نركز الآن على إصدارات Plus وUltra. . يأتي كلا الطرازين مع الكثير من معدات الراحة والسلامة القياسية، مع فتحة سقف زجاجية ثابتة، ومصاريع شبكية نشطة، ومضخة حرارية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 14.5 بوصة، وشاشة عرض للسائق مقاس 9 بوصات مع شاشة عرض رأسية

ومن التجهيزات أيضا صف ثالث قابل للطي كهربائيًا مقاعد، مفتاح رقمي مع دخول بدون مفتاح، Apple CarPlay لاسلكي، شحن لاسلكي للهاتف، تكامل تطبيقات نظام Google/Android، صفين أماميين مدفأين من المقاعد مع توجيه مدفأ، إمكانية تحديث OTA، مساعدة السائق مع Lidar ونظام تثبيت السرعة المتقدم، و14 – إعداد صوت مكبر الصوت Bose، من بين المزيد من الميزات القياسية في طرازي Plus (وUltra).

عجلات فولفو EX90

يتم تحديد طرازات Plus بعجلات معدنية مقاس 20 بوصة، ويتم ترقية طرازات Ultra تلقائيًا إلى عجلات معدنية مقاس 21 بوصة. يمكن للطرازات Plus الترقية إلى تصميم عجلة “هوائية” مقاس 21 بوصة مكونة من 8 أذرع مقابل 800 دولار، أو تصميم عجلة “هوائية” مكونة من 5 أذرع مقاس 22 بوصة مقابل 1100 دولار؛ يمكن لطرازات Ultra أيضًا الترقية إلى تصميم عجلة هوائية مقاس 22 بوصة مكونة من 5 أذرع، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هو نفس تصميم خيار Plus (تم إدراجه على أنه “Ultra فقط” لذا قد يكون فريدًا .

تحصل طرازات Ultra أيضًا على أبواب تغلق بسلاسة، وزجاج مصفح على النوافذ الجانبية لتحسين جودة الضوضاء الداخلية، ودعم جانبي قابل للتعديل كهربائيًا على المقاعد الأمامية، والذي يمكن أيضًا أن يوفر تدليكًا وإضاءة مميزة ونظام تعليق هوائي. يتوفر أيضًا تنجيد من مزيج الصوف في الجزء الداخلي من Ultra، ولكنه يزيل ترقية مقاعد الدعم الجانبية القابلة للتعديل كهربائيًا.

فولفو EX90 2024 قريبا

يُقال إن سيارة الدفع الرباعي VOLVO EX90 الكهربائية بالكامل لعام 2024 ستصل إلى خط المصنع في أوائل عام 2024 مع بدء عمليات التسليم بعد فترة وجيزة، وستأتي جميع الطرز المباعة في الولايات المتحدة من مصنع كارولينا الجنوبية التابع لشركة صناعة السيارات، والذي يجب أن يؤهلها على الأقل لبعض من حافز الائتمان الضريبي الفيدرالي الجديد للمركبات الكهربائية

