تمتع باسترداد نقدي على ألفا روميو ستيلفيو 2024 بقيمة 10 ألاف ريال

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة بترومين ستيلانتس عرض لسيارة ألفا روميو ستيلفيو موديل 2024، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات ألفا روميو والماركات الإيطالية بالمملكة العربية السعودية، بعنوان الحرفية الإيطالية.

عرض ألفا روميو ستيلفيو 2024

استرداد نقدي 10,000 ريال سعودي

50% الآن

50 % بعد 3 سنوات

مزايا إضافية لعرض ألفا روميو ستيلفيو 2024

5 سنوات أو 120 ألف كم صيانة دورية مجانية

7 سنوات أو 100,000 كم ضمان ممدد

7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تطبق الشروط والأحكام

إعلان

موعد انتهاء عرض ستيلفيو 2024

كما أعلنت شركة بترومين ستيلانتس، سريان عرض ألفا روميو ستيلفيو حتى 31 ديسمبر 2023 أو حتى نفاد الكمية.

ألفا روميو ستيلفيو

سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تجي بتصميم إيطالي جميل، وأنظمة قيادة متطورة، ومقصورة قيادة فخمة توفر الراحة والأمان لكل الركاب.

تتميّز ستيلفيو بمحرّك عالي الأداء والكفاءة مزوّد بقوة 280 حصانًا، ومصنوع بالكامل من الألومنيوم، كما يضم ناقل حركة أوتوماتيكي ZF بـ8 سرعات يمنح أقصى كفاءة ممكنة من حيث السلاسة، والأداء، والراحة.

تبلغ أبعاد ستيلفيو 4687 ملم بالطول، و2163 ملم بالعرض، و1632 ملم بالارتفاع، وقاعدة عجلات 2812 ملم.

تعمل ستيلفيو بنظام الدفع المتكامل المزود بتقنية نظام الدفع الكلي Q4 من ألفا روميو، يوازن بين قدرة التحكم القصوي والأداء المتفوق، كما تتميز ستيلفيو بأفضل نسبة توجيه في فئتها، وتستخدم مواد متطورة مثل الهيكل الفائق الخفة، وذراع ناقل الحركة المصنوع من ألياف الكربون.

كما تتمتع ستيلفيو بأنظمة السلامة المتطورة مثل نظام المساعدة الفعال في رصد النقاط غير المرئية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة الفعال، ونظام مراقبة انتباه السائق.

أما وسائل الترفيه المتوفرة بـ ستيلفيو فتتمثل في الاتصال بالهاتف الذكي من خلال أندرويد أوتو، وآبل كاربلاي، وكذلك نظام الملاحة.

يمكنكم كذلك متابعة أحدث عروض السيارات بالسوق السعودي وآخر الأخبار بمنصات التواصل الاجتماعي لسعودي أوتو.

شاهد أيضًا:

استرداد نقدي 8000 ريال على أبارث 695 توريزمو ومقدمة 50 % والباقي بعد 3 سنوات

تمتع باسترداد نقدي على ألفا روميو جوليا 2024 يصل 10 ألاف ريال