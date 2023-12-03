احصل على ألفا روميو تونالي 2024 بأحدث عروض بترومين ستلانتيس

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة بترومين ستيلانتس عرض لسيارة ألفا روميو تونالي 2024، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات ألفا روميو والماركات الإيطالية بالمملكة العربية السعودية، بعنوان الحرفية الإيطالية.

عرض ألفا روميو تونالي 2024

ابتداءا من 197,799 ريال سعودي

استرداد نقدي 5,000 ريال سعودي

50 % الان

50 % بعد 3 سنوات

مزايا إضافية لعرض ألفا روميو تونالي 2024

5 سنوات أو 120 ألف كم صيانة دورية مجانية

7 سنوات أو 100,000 كم ضمان ممدد

7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

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موعد انتهاء عرض ألفا روميو تونالي 2024

كما أعلنت شركة بترومين ستيلانتس، سريان عرض ألفا روميو تونالي حتى 31 ديسمبر أو حتى نفاد الكمية.

ألفا روميو تونالي

سيارة كروس أوفر تعمل بمحرك هايبرد يولد قوة إجمالية 285 حصان، وهذه ميزة كبيرة في أسواقنا بتخليها منافس قوي في فئتها. وتأتي تونالي بفئتين فيلوتشي وTI.

يجمع تصميم ألفا روميو بين مزايا المظهر الحديث، وخصائص التصميم الإيطالي، بينما تم تصميم المقصورة بحرفية تجعل من السائق مركز الاهتمام.

تتوفر تونالي TI بثلاث خيارات للجنوط بمقاسات تتراوح بين 18، و19، و20، بينما تأتي فيلوتشي بقياسين هما 19، و20.

تتمتع تونالي كذلك بالمستوي الثاني من القيادة الذاتية بفضل الكاميرا الموضوعة علي الجانب الأمامي لمراقبة الأجسام المحيطة بالسيارة أفقيا وطوليا بالكامل مع ثلاثة أنظمة أخري، وهي نظام تثبيت السرعة التكيفي الذكي، ونظام ضبط السيارة وسط المسار، ونظام المساعدة في الازدحام.

وتتوفر كذلك بالكثير من أنظمة السلامة والأمان مثل نظام مراقبة الزوايا العمياء مع نظام اكتشاف الاجسام والسيارات العابرة عند الرجوع، وكاميرا 360 درجة، ونظام التحكم بمسار السيارة، والنظام الذكي للتحكم في السرعة، والفرملة الذكية عند الطوارئ، والكشف عن نعاس السائق، وتنبيه التذكير بالمقعد الخلفي.

تبلغ أبعاد الكروس أوفر 4528 ملم بالطول، و2082 ملم بالعرض، و1693 ملم بالارتفاع، وقاعد العجلات 2636 ملم.

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