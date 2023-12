زيادة نطاق تيسلا سايبرتراك سيكون بواسطة باور بانك عملاق في الصندوق.. وهذه هي مواصفاته!

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف عن سيارة تيسلا سايبرتراك ذات المواصفات الإنتاجية الليلة الماضية، وبينما تحدث ماسك عن الكثير من الأشياء، فإنه لم يذكر حتى خيار Range Extender المتاح الذي ظهر على موقع تيسلا الإلكتروني، متوفر فقط في طرازي الدفع الرباعي وسايبربيست (طرازات المحرك المزدوج)، يضيف Range Extender ما يقرب من 210+ و190+ كلم من النطاق الإضافي، مع الحد الأقصى للرقم الذي يبلغ 750+ كلم في متغير الدفع الرباعي، لا يزال هذا أقل من المدى الأصلي البالغ 805 كلم الذي قاله ماسك أنه في عام 2019 عندما تم الكشف عن سايبرتراك لأول مرة.

وفقًا لدرو باجلينو، نائب الرئيس الأول لمجموعة نقل الحركة وهندسة الطاقة في شركة

Did they tell you that on site?