زيادة نطاق تيسلا سايبرتراك سيكون بواسطة باور بانك عملاق في الصندوق.. وهذه هي مواصفاته!

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف عن سيارة تيسلا سايبرتراك ذات المواصفات الإنتاجية الليلة الماضية، وبينما تحدث ماسك عن الكثير من الأشياء، فإنه لم يذكر حتى خيار Range Extender المتاح الذي ظهر على موقع تيسلا الإلكتروني، متوفر فقط في طرازي الدفع الرباعي وسايبربيست (طرازات المحرك المزدوج)، يضيف Range Extender ما يقرب من 210+ و190+ كلم من النطاق الإضافي، مع الحد الأقصى للرقم الذي يبلغ 750+ كلم في متغير الدفع الرباعي، لا يزال هذا أقل من المدى الأصلي البالغ 805 كلم الذي قاله ماسك أنه في عام 2019 عندما تم الكشف عن سايبرتراك لأول مرة.

زيادة نطاق تيسلا سايبرتراك ومواصفات الباور بانك العملاق

وفقًا لدرو باجلينو، نائب الرئيس الأول لمجموعة نقل الحركة وهندسة الطاقة في شركة

Did they tell you that on site? — Ed Ludlow (@EdLudlow) November 30, 2023

فإن خيار موسع النطاق هو “بطارية بحجم صندوق الأدوات موضوعة في الجزء الخلفي من الكابينة في السرير”، تُظهر صورة Range Extender التي قدمتها تيسلا أدناه صندوقًا كبيرًا إلى حد ما مقابل كابينة البيك أب، والذي يبدو أنه سيؤثر بشدة على التطبيق العملي لسرير التحميل.

ظهر إيلون ماسك لاحقًا على X (تويتر سابقًا) بمزيد من المعلومات حول موسع نطاق سايبرتراك، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، فإن حزمة البطارية الإضافية “تتسع لحوالي ثلث مساحة البيك أب، ولا تزال هناك مساحة كافية لاستيعاب الكثير من البضائع.” وأضاف أنها مخصصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استخدام سايبرتراك للرحلات الطويلة أو سحب الأشياء الثقيلة إلى أعلى الجبال.

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هناك مشكلة واحدة فقط في تأكيد “سحب الأشياء الثقيلة”، وهي أن Range Extender يضيف وزنًا إلى سايبرتراك، مما يؤدي إلى تآكل إجمالي وزن السيارة الإجمالي (GVWR)، وتقليل قدرة القطر القصوى، لم يتم تأكيد مقدار وزن Range Extender، وقد أعطتنا تيسلا فقط أقصى قدرة سحب لبيك أب سايبرتراك بدون هذا الخيار: 4,950 كجم، من المحتمل أن يقع الرقم النهائي بين هذا الحد الأعلى والسعة السفلية البالغة 3,375 كجم لبيك أب سايبرتراك ذات الدفع الخلفي.

فشل كل من Baglino و ماسك في ذكر سعر خيار موسع نطاق سايبرتراك، ومع ذلك، قام أحد مستخدمي X الأذكياء بفحص رمز موقع تيسلا (على الأرجح) واكتشف أنه سيكون خيارًا بقيمة 16,000 دولار (60 ألف ريال)، هذا أمر غير مؤكد، لكن ليس بعيد المنال، نظرًا لأن بطاريات السيارات الكهربائية غالية الثمن.

في قطاع شاحنات البيك أب الكهربائية، كان نطاق القطر نقطة نقاش كبيرة بعد أن قال مالك فورد F-150 لايتنينج أن نطاق قيادته للسيارة الكهربائية انخفض إلى النصف عند القطر، في الآونة الأخيرة، أصدرت شركة رام حجتها المضادة للمشكلة مع بيك أب رام 1500 رامتشارجر، وهي بيك أب كهربائية مزودة بمولد V6 توفر نطاقًا إجماليًا يبلغ 1,110 كلم – أي أكثر بـ 322 كلم من سايبرتراك وبدون الحاجة إلى إعادة الشحن.

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هذا هو سعر تيسلا سايبرتراك إذا أردت طلبها باللون الأسود أو الأبيض