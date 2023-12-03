بي إم دبليو M2 CS قادمة لموديل 2025 بدون ناقل حركة يدوي

دبي - كتب محمد فتوح - لدينا أخبار سيئة: لن يتميز الجيل الثاني من سيارة بي إم دبليو M2 CS بناقل حركة يدوي مثل سابقتها الأسطورية، تم الكشف عن المعلومات عبر مدخل منتدى على موقع BimmerPost من مصدر موثوق وهو ynguldyn، وتتضمن أيضًا خبر دخول الإصدار الخاص إلى مرحلة الإنتاج في أغسطس 2025، وسيتم تصنيع السيارة لمدة عام واحد فقط، تمامًا مثل جميع سيارات CS السابقة، النماذج، وينتهي الإنتاج في يوليو 2026.

بي إم دبليو M2 CS موديل 2025 ستأتي بتغيير جوهري

إن دخولها مرحلة الإنتاج فقط في عام 2025 يعني أن الإصدار الخاص سيصل بعد أن تحصل سيارة G87 بي إم دبليو M2 على تحديث منتصف الدورة، تمامًا كما كان الحال مع F87، وقيل لنا أيضًا أن نتوقع العجلات من M3 CS / M4 CSL، وسقف من ألياف الكربون، ومقاعد دلو، وعجلة قيادة مكسوة بالكانتارا بشكل قياسي.

وهناك أيضًا احتمال أن يُعرف إصدار M2 الخاص باسم CSL، حيث أظهرت لقطات التجسس الأخيرة نفس النوع من جناح البط المقلوب مثل G82 CSL، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى، لقد فكرت بي إم دبليو في M2 CSL في الماضي، بل إنها قامت ببناء نموذج أولي يعتمد على F87، لذلك كل شيء ممكن.

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وتحت غطاء المحرك، يمكننا أن نتوقع أن يولد محرك S58 سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني أكثر من 500 حصان، متجاوزًا محرك M4 الحالي، لتجنب الدوس على أصابع تلك السيارة، سيصبح طراز المنافسة هو النموذج القياسي، وقد بدأ تطبيق ذلك بالفعل مع طرازات بي إم دبليو M الأخرى، مثل M8 وX5 M وX6 M.

وفي الختام، على الرغم من أننا نعلم أن S58 أكثر ملاءمة للنسب الأقصر لناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي الثماني سرعات، إلا أنه لا يزال من المأساوي الاعتقاد بأن الأصغر والأكثر حدة في مجموعة M لن يستفيد من ثلاث دواسات، يجب أن يسيل لعاب أولئك الذين لديهم F87 CS عند سماع هذا الخبر؛ ظهرت سيارة CS للبيع في يونيو من العام الماضي، وعلى الرغم من قيادتها يوميًا، إلا أنها لا تزال تجلب أرقامًا ستة، والآن بعد أن أصبح F87 معروفًا باسم M2 CS اليدوي الوحيد، سترتفع قيمته.

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