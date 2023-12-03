فيات 500e 2024 ستكون من أرخص السيارات الكهربائية في أمريكا

دبي - كتب محمد فتوح - تستعد سيارة فيات 500e 2024 الرائعة لعودتها إلى الولايات المتحدة، ووفقًا لدليل الطلب، ستكون السيارة الإيطالية الصغيرة واحدة من أرخص السيارات الكهربائية في السوق المحلية، مع سعر تجديد نظم الإدارة بقيمة 32,500 دولار (121,900 ريال)، في حين أن هذا السعر ممتاز بالنسبة لسيارة كهربائية، إلا أنه باهظ جدًا بالنسبة لسيارة بهذه المكانة، ونظرًا لأنها مصنوعة في إيطاليا، فلا ينبغي للعملاء أن يتوقعوا أي حوافز متاحة للسيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة.

مواصفات ومميزات فيات 500e 2024 التي تعد من الأرخص في فئتها بأمريكا

إذًا، ما الذي ستحصل عليه مقابل مبلغ 32,500 دولار (121,900 ريال)؟ لم تقم شركة أمريكا بإصدار المواصفات الكاملة لسيارة المدينة، ومع ذلك، يقول دليل الطلب أن سيارة فيات 500e ستتلقى عجلات متعددة الأضلاع مقاس 17 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 205/45 لجميع المواسم، ونظام ملاحة Uconnect 5 مقاس 10.25 بوصة، ومقاعد دلو مزينة بالقماش مع لمسات حمراء، سيكون الدفع بالعجلات الأمامية هو التكوين القياسي.

وعلى الرغم من أنها تبدو باهظة الثمن، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن سيارة فيات 500e 2024 أرخص من سابقتها، والتي تم بيعها آخر مرة مقابل 33,210 دولارًا (124,500 ريال) في عام 2019، واستنادًا إلى طراز 500 (312) القديم الذي رأى النور لأول مرة في عام 2007، فقد تم تجهيزه بمحرك صغير الحجم، بطارية بقوة 24 كيلووات في الساعة توفر نطاقًا صغيراً يقدر بـ 135 كلم من وكالة حماية البيئة (EPA) – وهو أسوأ من سيارة مازدا MX-30 التي تم إيقاف إنتاجها مؤخرًا.

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ولم تصدر شركة فيات معلومات إضافية بعد، لكن الطرازات الأوروبية متوفرة ببطارية تبلغ 42 كيلووات في الساعة، تنتج هذه الإصدارات 117 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران، مع نطاق يقدر بـ WLTP يبلغ 320 كلم، ونتوقع أن تكون أرقام وكالة حماية البيئة أكثر تحفظًا بعض الشيء، ولا نتوقع أن يتم بيع سيارة 500e بأعداد كبيرة، حيث يتجنب الأمريكيون عادةً السيارات الأصغر حجمًا، ومع ذلك، من الرائع رؤية سيارة كهربائية أخرى تضاف إلى السوق بتكلفة أقل من 40 ألف دولار (150 ألف ريال).

وإنها ليست عملية بشكل خاص ولكنها ستكون السيارة الثانية المثالية لشخص يريد الذهاب إلى المدينة في رحلة تسوق سريعة، نتوقع أن تحقق سيارة 500e نجاحًا كبيرًا مع المشترين المهتمين بالأناقة في المناطق الحضرية الذين يريدون شيئًا أنيقًا وصغيرًا وبأسعار معقولة نسبيًا وخالية من الانبعاثات.

ويعد ميني كوبر إلكتريك Hardtop الذي تبلغ تكلفته 30,900 دولارًا (115,900 ريال) هو أقرب منافس لـ 500e ويتمتع بقوة أكبر، ومع ذلك، فإن النطاق محدد بـ 183 كلم فقط، ويعد الطراز الجديد، المقرر صدوره في العام المقبل، بمثابة تحسن كبير، لكننا نتوقع أن يكون سعره أعلى من طراز فيات الصغير.

وفي الختام، إذا كنت تريد سيارة كهربائية مدمجة وبأسعار معقولة – ولا تهتم كثيرًا بالأناقة – فإن شفروليه بولت الكهربائية هي الحل، فإنها بقوة 200 حصان ويبلغ مداها 417 كلم، وبسعر يبدأ من 26,500 دولار (99,400 ريال) فلا داعي للتفكير، والموديل الحالي في طريقه للانتهاء، لذا إذا كنت تريد واحدًا، فتصرف بسرعة.

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