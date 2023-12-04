قبل شراء فورد موستانج 2024 ، تعرف على 10 أشياء مهمة

دبي - كتب محمد فتوح - تعد موستانج واحدة من أكثر الأسماء تأثيرًا التي تم إصدارها على الإطلاق في ساحة سيارات العضلات . منذ أن تم طرح هذا الطراز في عام 1964، واصلت فورد ريادتها في هذا المجال من خلال سيارتها الرائدة، وهو أمر يمكن قوله أيضًا عن كل فئة تدخلها. يحمل الجيل السابع الجديد كليًا موستانج 2024 الإرث الذي لا يضاهى لسيارة فورد الرائدة عالية الأداء، حيث يوفر بعضًا من أفضل وأحدث الميزات التي يمكن رؤيتها في موستانج حتى الآن.

بدءًا من الهيكل الخارجي بالكامل وحتى أصغر التفاصيل الداخلية، ترفع سيارة فورد موستانج 24 طراز 24 بشكل عصري مستوى عصر سيارات العضلات الحديثة . مع ضمان عدم نسيان توفير قدرات الأداء المترادفة التي لا يمكنك العثور عليها إلا في سيارة قوية، توفر موستانج مستويات متساوية من الراحة والأمان التي تجدها في سيارات السيدان الرائدة في الصناعة في السوق اليوم. فيما يلي 10 مميزات يجب أن تعرفها قبل شراء سيارة فورد موستنج 2024.

1 – موستانج 2024 بتسعة خيارات مختلفة للتجهيزات

إن الموضوع الذي أصبح أساسًا ليس فقط في السيارات القوية، ولكن في صناعة السيارات ككل، هو توفر العديد من الطرازات. تتوفر سيارة موستانج 24 بتسعة خيارات مختلفة للتجهيزات، حيث يعزز كل خيار مختلف العناصر المختلفة للسيارة لتناسب أذواق الجميع.

إعلان

أقل موستانج سعرًا هو EcoBoost Fastback الذي يبدأ بسعر 30,920 دولارًا أمريكيًا، كما أن جميع طرازات EcoBoost الأربعة هي أيضًا الخيارات الأرخص للسيارة التي يصل سعرها إلى 41,945 دولارًا أمريكيًا. لا تحتوي خيارات EcoBoost على نفس الميزات التي تتمتع بها الخيارات الأكثر تكلفة، مع محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر، ولكنها بالتأكيد توفر قدرًا كبيرًا من المرح بسعر أقل. الكفاءة الإضافية أيضًا غير مرحب بها أبدًا.

أبرز الميزات والمعلومات :

– يتم تقديم طرازات EcoBoost وGT وDark Horse جميعها بأنماط هيكل Fastback وقابلة للتحويل.

– يوفر محرك EcoBoost سعة 2.3 لتر طاقة أقل ولكنه يوفر ميلا في الغالون أفضل مع 32 ميلا في الغالون على الطريق السريع مقارنة بـ 24 ميلا في الغالون في GT أثناء اختبار السيارة والسائق.

– مع طراز Dark Horse، تم استخدام نفس محرك Coyote سعة 5.0 لتر V-8،

– تم تعديل بقية السيارة وضبطها بدقة للحصول على الأداء الأمثل.

– يأتي أرخص طراز موستانج لعام 2024 بسعر 30,920 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ أغلى طراز Dark Horse Premium بسعر 63,265 دولارًا أمريكيًا.

موستانج مع محرك Coyote V-8

إذا كنت تتوق إلى أداء موستانج الكلاسيكي الخام، فإن طرازات GT تعود مرة أخرى لتوفر لك ذلك. تتميز بمحرك Coyote V-8 من الجيل الرابع سعة 5.0 لتر، وهو أقوى محرك V-8 تم تركيبه على الإطلاق في سيارة موستانج. ينتج هذا المحرك القوي 486 حصانًا في طراز GT، لكن فورد لم تتوقف عند هذا الحد.

أغلى طراز في تشكيلة موستانج، Dark Horse ، يرفع إنتاج الطاقة إلى 500 حصان من خلال جعل العادم النشط ميزة قياسية، وإضافة عمود مرفقي مزور وتوقيت شرارة صارم. يجسد طراز GT روح موستانج بالكامل، لكن طراز Dark Horse يرتقي بالأشياء إلى المستوى التالي.

2 – موستانج 2024 وأجمل مقصورة رقمية متطورة

بصرف النظر عن أداء المحرك، تم أيضًا نقل الميزات الداخلية لسيارة موستانج ’24 إلى منطقة جديدة تمامًا للوحة الاسم. أمامك في مقعد السائق، يتم الترحيب بك من خلال شاشة LCD رقمية جديدة كليًا مقاس 12.4 بوصة وشاشة لمس مركزية مقاس 13.2 بوصة، مما يوفر لك جميع المعلومات الضرورية التي ستحتاجها أثناء القيادة، بما في ذلك السرعة، والميل في الغالون، والاتجاهات.

شاشات موستانج

الشاشتان متصلتان بنفس قطعة الزجاج لخلق الوهم بأنهما واحدة. ويمكن عرض جميع المعلومات والإحصائيات الحيوية حول كل ما يحيط بالسيارة على هذه الشاشات. الشاشات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، لتجعل تجربة القيادة الخاصة بك أكثر متعة. ولا يتميز طراز موستانج الأساسي بنفس هيكل الزجاج المفرد، بل يحافظ على الشاشات منفصلة تمامًا.

أبرز الميزات والمعلومات :

– تم تصميم هاتين الشاشتين خصيصًا لتحقيق أقصى قدر من تجربة القيادة لك عندما تكون خلف عجلة القيادة .

– تم تصميم كلتا الشاشتين بطريقة تجعلهما يبدوان وكأنهما وحدة واحدة كبيرة، مما يجعل التصميم الداخلي العام لسيارة موستانج 24 يبدو عصريًا وأنيقًا ومتطورًا قدر الإمكان.

– يمكن تخصيص هذه الشاشات الغامرة بشكل كبير لتناسب تفضيلاتك الشخصية لتحسين تجربة السيارة بشكل فريد بالنسبة لك.

– بالنسبة للطراز الأساسي ’24 موستانج، تكون الشاشات منفصلة تمامًا، مما يوفر ميزة عرض أكثر تقليدية، مع الحفاظ على جميع ميزات تأثير الشاشة المزدوجة.

3 – موستانج و نظام تتبع الأداء

أحد أفضل الميزات التي يمكن عرضها على تلك الشاشات المتطورة هو نظام تتبع الأداء في الوقت الفعلي، والذي يعرض جميع مقاييس الأداء الخاصة بك بأكثر الطرق فعالية وفعالية. يعرض عداد السرعة قوى الجاذبية الجانبية والطولية التي تسحبها عبر المنعطفات عالية السرعة وكذلك مناطق الكبح . بالاستمرار في موضوع الكبح، يوفر تتبع الأداء أيضًا بيانات حول الكبح، مما يوضح لك مكان التحسين لتحقيق أوقات أسرع للدورات.

أبرز الميزات والمعلومات :

– تم تصميم هذا النظام لاستخدام المسار فقط. تنصح فورد بعدم تشغيل النظام مطلقًا على الطرق العامة

– يوفر جميع الملاحظات الأساسية، مما يسمح لك بتحسين دورة تلو الأخرى

– يعمل النظام جنبًا إلى جنب مع نظام التحكم الإلكتروني في الإطلاق وقفل الخط لتكييف موستانج للاستخدام على المسار.

– التحكم الإلكتروني في الإطلاق متاح فقط لنماذج ناقل الحركة اليدوي.

تبذل فورد قصارى جهدها لإبلاغ المشترين بأن نظام تتبع الأداء مخصص للاستخدام على حلبات السباق فقط، لأنه قد يؤدي إلى إبطال الضمان المحدود لسيارة MUSTANG الخاصة بك تمامًا. يعزز النظام قدرة السيارة على تقديم أفضل أداء ممكن، مع أنظمة إضافية مثل التحكم الإلكتروني في الانطلاق والقفل الخطي، والتي تعمل على دمج الجر والمكابح ومجموعة نقل الحركة معًا لدفع السيارة إلى السرعة بأسرع ما يمكن. .

4 – ميزات السلامة الأفضل في فئتها من فورد

هناك مجال آخر تبذل فيه فورد جهودًا كبيرة لضمان أن تكون سيارة MUSTANG 24 سيارة رائعة من جميع النواحي وهي ميزات السلامة . تسمح التكنولوجيا المذهلة المتاحة للسيارات في الوقت الحاضر مع التطورات المتزايدة في صناعة التكنولوجيا بتنفيذ كميات لا حصر لها من أنظمة السلامة، والتي تُستخدم عادةً بشكل أكثر فعالية في سيارات السيدان الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي. ومن خلال إضافة تقنية Ford Co-Pilot360 إلى سيارة موستانج 24، يمكنك أن تشعر بثقة أكبر في أن السيارة ستحافظ على سلامتك دائمًا.

أبرز الميزات والمعلومات :

– يعد نظام السلامة Co-Pilot360 رائدًا في الصناعة، حيث يغطي تقريبًا كل عنصر من عناصر سلامة السائق/الركاب.

– لا داعي للقلق بشأن تشغيل/إيقاف تشغيل أضواء الشعاع الكامل، فالنظام تلقائي.

– يتم التركيز بشكل كبير على السلامة المرورية، من خلال الحفاظ على المسار، ومعلومات النقطة العمياء، والتنبيهات عبر حركة المرور، والكبح بعد الاصطدام.

– يجلب سيارة العضلات إلى نفس معايير السلامة وسيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي الأكبر حجمًا.

يغطي نظام Co-Pilot360 مجموعة من العناصر لسيارة MUSTANG ، بدءًا من المظهر الخارجي مع المصابيح الأمامية ذات الشعاع العالي التلقائي. اعتمادًا على الظروف، ستضمن المصابيح الأمامية “المصباح التلقائي” حصولك على الإعداد الصحيح المجهز لتوفير رؤية واسعة وضمان سلامة حركة المرور القادمة أيضًا. هناك طريقة أخرى تساعدك بها موستانج 24 فيما يتعلق بظروف حركة المرور التي غالبًا ما تكون فوضوية على طرق اليوم، وذلك من خلال نظام الحفاظ على المسار ونظام معلومات النقطة العمياء مع التنبيهات عبر حركة المرور.

5 – أربع مجموعات مختلفة للشكل الخارجي

لقد كانت سيارات MUSTANG دائمًا من أجمل سيارات العضلات منذ الستينيات، حيث حرصت فورد على استمرار هذا الإرث أيضًا مع سيارة موستانج 24. من خلال الحفاظ على أحدث الصيحات مع الخيارات المتعددة لإضفاء طابع شخصي حقيقي على سيارة MUSTANG الخاصة بك، تقدم فورد أربع مجموعات مختلفة للمظهر الخارجي توفر جميعها شخصية فريدة ومتميزة. ولعل أبسط حزمة متاحة هي حزمة Wheel and Stripe، التي تضيف غطاء محرك جريء وخطوط جانبية مقترنة بعجلات من الألومنيوم ذات وجه آلي مع جيوب داكنة اللون.

أبرز الميزات والمعلومات:

– كل خيار فريد من نوعه، مما يجعل كل خيار واحدًا يجب التفكير فيه بعمق.

– يمكن لجميع الخيارات أن تعمل بشكل مثالي مع معظم خيارات طلاء الجسم.

– تتيح حزمة مظهر Dark Horse للطرز الأخرى أن تبدو مذهلة مثل أغلى المواصفات.

هناك حزمة مماثلة لـ Wheel and Stripe وهي الحزمة البرونزية، والتي تتضمن شارات برونزية مع بعض عجلات الألمنيوم المطلية بالبرونز . مع طلاء الجسم باللون الرمادي أو الأحمر، ترتقي سيارة MUSTANG 24 إلى مستوى جديد تمامًا من الجمال.

تشتمل باقة Nite Pony على عجلات مطلية باللون الأسود الأبنوسي، وشارات Pony أمامية وخلفية سوداء، وأغطية مرايا سوداء، وسقف مطلي باللون الأسود، مما يوفر لك سيارة MUSTANG الأكثر اثارة. تأخذ الحزمة النهائية مظهر Dark Horse، مع رسم غطاء المحرك المميز، واللمسات الزرقاء، والسقف المطلي باللون الأسود، وتطبقه على أي طراز إذا كنت لا ترغب في شراء أغلى القطع.

6 – أقصى استفادة من نظام التعليق الملطف النشط MageRide

أحد أهم العناصر في أي سيارة يتمثل في جودة الركوب. يمكن أن يكون للاستجابة والراحة الشاملة لتعليق السيارة تأثيرات هائلة على تجربة القيادة، حيث يعد نظام التخميد النشط MagneRide واحدًا من أفضل أنظمة التعليق المتاحة، وهو مثالي لسيارة تتمتع بقدرات أداء MUSTANG 24.

أبرز الميزات والمعلومات:

– يتم تضمين MagneRide مع حزمة الأداء الاختيارية لـ EcoBoost وGT وليس مع طرازاتها القياسية.

– على الطريق، أصبحت الرحلة أكثر سلاسة مقارنة بالموديلات الأساسية.

– حول المسار، توفر المخمدات المملوءة بالسوائل توازنًا رائعًا، إلى جانب زيادة الاستجابة.

– يعد النظام مجرد ميزة قياسية في طراز Dark Horse.

تم تصميم المخمدات المملوءة بالسوائل، المتوفرة مع مجموعة الأداء الاختيارية لطرازي EcoBoost وGT وقياسية لطراز Dark Horse ، لتوفير التحكم الشامل الأكثر استقرارًا، وتوفير مستويات ممتازة من الراحة عند القيادة على الطرق مع السماح بأداء السيارة. للوصول إلى إمكاناتها الكاملة من خلال التوازن الذي توفره. إن إنتاج الطاقة لمحركات MUSTANG ’24 يكفي لمواكبة أحدث السيارات الرياضية في السوق اليوم، مع نظام التعليق MagneRide الذي يوفر نفس التوازن والتعامل التنافسي.

7 – موستانج Gen-7 مع مجموعة واسعة من خيارات الاتصال

مع التطور السريع للتكنولوجيا الذي أدى إلى ميزات السلامة المثالية وأنظمة المعلومات والترفيه الموجودة في موستانج 24، أصبح الاتصال فعالاً للغاية، وفي الوقت الحاضر، جانبًا تكنولوجيًا أساسيًا يمكن رؤيته في العديد من السيارات في جميع الفئات. نظرًا لأن هواتفنا ربما أصبحت الآن الأداة الأكثر استخدامًا لدينا على أساس يومي، فإن القدرة على دمج هاتفك مع سيارتك تفتح الكثير من الفرص للتطبيق العملي.

أبرز الميزات والمعلومات:

– يتوفر تطبيق FordPass فقط مع ميزة FordPass Connect الاختيارية.

– يمكن للتطبيق تتبع جميع المعلومات الحيوية المتعلقة بسيارتك في راحة يدك.

– يمكنك فتح/قفل سيارتك وحتى تحديد موعد للبدء.

– يتم أيضًا تضمين Apple CarPlay وAmazon Alexa مع Ford Streaming في موستانج، مما يسمح بالأوامر الصوتية.

إن أفضل خيار اتصال هو بلا شك من خلال تطبيق FordPass، عندما تكون سيارة MUSTANG الخاصة بك مجهزة بخيار FordPass Connect. توفر لك هذه الميزة جميع المعلومات التي تخطر على بالك عن سيارتك، بما في ذلك صحة السيارة ومستويات الوقود والزيت وبيانات الخدمة والضمان وموقع سيارتك إذا لم تتمكن من التقاطها في موقف السيارات .

بالإضافة إلى هذه الميزات، يمكن لـ FordPass أيضًا تشغيل وإيقاف محرك سيارتك، وقفله وفتحه، وحتى تحديد موعد لبدء التشغيل. تأتي Apple CarPlay وAndroid Auto بشكل قياسي، مع Amazon Alexa وFord Streaming مما يسمح للأوامر الصوتية بتبسيط الإنتاجية في المقصورة.

8 – مجموعات مختلفة من الديكورات الداخلية لموستانج

بالإضافة إلى خيارات المظهر الخارجي التي تسمح لك بتخصيص سيارة MUSTANG الخاصة بك، حرصت شركة فورد على نقل هذا المفهوم إلى المقصورة، حيث تقدم إجمالي 6 مجموعات تجهيزات مختلفة للإصدارات المختلفة من السيارة. لاحظ أنه لا تتوفر جميع خيارات القطع لكل طراز، حيث يكون بعضها خاصًا بنماذج معينة. يتوفر خياران للتجهيزات لمعظم طرازات MUSTANG 24 هما Black Onyx، بعد المظهر الأسود بالكامل، والرمادي Space Gray، بعد المظهر الرمادي المتوقع في جميع أنحاء المقصورة.

أبرز الميزات والمعلومات:

– لا تتوفر جميع خيارات القطع لجميع الطرازات. 4 من أصل 6 حصرية لنماذج معينة.

– يتوفر خيار Dinamica الأسود/الأزرق فقط لطراز Dark Horse.

– تركز الزخارف في الغالب على زخارف المقاعد، مع بقاء باقي الأجزاء الداخلية باللون الأسود/الرمادي.

– يتم استخدام القماش والجلد والفينيل لإكمال الديكورات الداخلية عالية الجودة.

بالانتقال إلى خيارات القطع الداخلية الأكثر حصرية، يتميز خيار EcoBoost Premium بحلية Emberglo ، مع جلد بني داكن يغطي المقاعد وخياطة بنفس اللون على لوحة العدادات. تعتبر ألوان Carmine Red وBlack/Blue Dinamica وBlack Cloth With Blue Accent حصرية أيضًا لطرز محددة، مع توفر Dinamica فقط لطراز Dark Horse. . يختلف كل خيار من هذه الخيارات بشكل كبير، مما يسمح بمزيد من التخصيص الشامل لمظهر سيارة فورد MUSTANG 24 الخاصة بك.

9 – موستانج مع فرامل الانجراف الإلكترونية

ومن الإضافات الفريدة والمثيرة إلى MUSTANG 2024 هي فرامل ركن السيارة الإلكترونية، والتي تعمل أيضًا كفرامل انحراف . يتم تقديم هذا النظام أيضًا كجزء من حزمة الأداء بغض النظر عن المحرك/ناقل الحركة الذي تختاره، وهو في الأساس عبارة عن فرامل إلكترونية تفتح نظام الدفع الخلفي لسيارة MUSTANG ، وتحولها إلى سيارة مسرعة يمكن التحكم فيها. إنه يعمل بطريقة مشابهة جدًا لمكابح اليد التي تراها في سيارات الدريفت المصممة خصيصًا لهذا الغرض، ويعود إلى مكانه بمجرد تركه.

أبرز الميزات والمعلومات:

– يسمح نظام EDB للعجلات الخلفية بالخروج، والانجراف في اتجاه يمكنك التحكم فيه بسهولة نسبية.

– يُقال أن هناك وضعين مختلفين، أحدهما للسائقين المتمرسين والآخر للسائقين الجدد في عالم الإثارة.

– إنه يعمل بطريقة مشابهة جدًا لسيارات الانجراف الاحترافية المصممة لهذا الغرض، حيث يتم إلغاء تنشيطه عند ترك المقبض.

– لا يزال النظام يعمل كفرامل إلكترونية، ولكن مع النية والقدرة على الانجراف.

تعتبر فرامل الانجراف الإلكترونية، والتي تسمى أيضًا EDB، أسرع بكثير وأكثر سلاسة من فرامل اليد التقليدية للسماح بمزيد من التحكم في منتصف الانزلاق، مما يجعلك واثقًا ومتحكمًا بغض النظر عن مستوى مهارتك. ذكرت فورد أيضًا أن وضعين متاحين لـ EDB، أحدهما للسائقين ذوي الخبرة والآخر لأولئك الذين يتطلعون إلى تجربة الإثارة لأول مرة.

10 – وظيفة Rev عن بعد من خلال سلسلة مفاتيح

عندما يبدو المحرك جيدًا مثل محرك Coyote V-8 الموجود في سيارة MUSTANG 24، فمن الآمن أن تقول أنك سترغب في سماعه قدر الإمكان . إن الضوضاء داخل المقصورة ليست مميزة تمامًا مثل سماعها من الخارج، وهو أمر أخذه فورد بعين الاعتبار. تقدم الشركة سلسلة مفاتيح تحتوي على وظيفة إعادة الدوران عن بعد مضافة إليها، والتي كل ما عليك فعله هو الضغط على زرها لسماع الصوت الوحشي البارد لسيارتك موستانج V-8.

أبرز الميزات والمعلومات:

– كل ما عليك فعله هو الضغط على زر القفل ثم فتح الزر لتلقي ارتفاعات سرعة الدوران.

– يؤدي تكرار الإجراء إلى زيادة سرعة المحرك عند 3000 و4000 و5000 دورة في الدقيقة.

– يمكنك تشغيل النظام تسع مرات قبل أن تحتاج إلى إعادة تشغيل المحرك عن بعد.

هذه الإضافة الصغيرة ولكن الفعالة للغاية إلى MUSTANG 24 هي سبب آخر وراء استمرار المنافسة في قمة مشهد السيارات العضلية، مما يضع متعة امتلاك سيارة Pony نفسها في طليعة تطوير هذه الأيقونة الأمريكية. بالإضافة إلى هيكل السيارة المعاد تصميمه والأداء المذهل، فإن التفاصيل مثل سلسلة المفاتيح التي تعمل بسرعة الدوران هذه لن تصبح قديمة أبدًا.

اقرأ أيضا

فورد موستانج Vicious بقوة 1000 حصان معرض SEMA