شاهد لكزس UX هايبرد 2024: الميزات والمواصفات والأسعار

دبي - كتب محمد فتوح -

تعد سيارة Lexus UX 250h أصغر خيار كروس للعلامة التجارية اليابانية المتميزة، وتتميز UX بمحرك بنزين أتكينسون رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومزود بمحرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم. يعد الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا، لكن الدفع الرباعي اختياري في جميع UX . وينتج نظام نقل الحركة قوة مجتمعة تبلغ 181 حصانًا و149 رطلًا قدمًا، ويتم تغذيتها إلى العجلات عبر نظام eCVT. . يتم تقديم أربعة طرازات، بدءًا من الطراز Base، يليه الطراز Premium، وDesign، وF-Sport.

تعد Lexus UX 250h واحدة من سيارات الكروس أوفر الفاخرة المدمجة الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمتوفرة في السوق الأمريكية. يعتبر UX 250h خيارًا أكثر أمانًا في القطاع المتخصص ، وذلك بفضل منصتها المستندة إلى تويوتا ، والتي تتضمن محرك احتراق داخلي مرن ووحدة قيادة كهربائية مجربة ومختبرة.

تستهدف مجموعة UX المستهلكين المحافظين الذين يبحثون عن تجربة قيادة متميزة بتكاليف تشغيل منخفضة، إلا أنها تواجه بدائل مقنعة إلى حد كبير. مع خروج UX من منتصف دورة حياتها، بعد أن تم طرحها في عام 2019، نتساءل عما إذا كان لا يزال لها أي أهمية الآن بعد أن تطورت المنافسة إلى PHEV مع محركات توربينية أصغر حجمًا وأكثر قوة.

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قامت مجموعة تويوتا بتحسين تكنولوجيا المحركات الكهربائية الخاصة بها في العام الماضي، كما ظهر لأول مرة مع الجيل الجديد من سيارة بريوس ، ولكن لسوء الحظ، لم يتم تطبيق ذلك بعد على UX بغض النظر، يمكنك الاستمتاع ببعض الفوائد الكبيرة من الخيار الهجين الأقدم، اعتمادًا على المواصفات التي تفحصها. تحتوي سيارة الكروس أوفر UX 250h هذه من لكزس على خيار واحد فقط لنظام الدفع، ولكن هناك مواصفات مختلفة تلبي احتياجات الفئات المتميزة والرياضية.

جديد Lexus UX 250h لعام 2024

تحافظ لكزس على مجموعة UX في الغالب دون تغيير، باستثناء خيار الباب الخلفي الإلكتروني الجديد الذي يعمل بدون استخدام اليدين لجميع مستويات القطع الأربعة. في طراز عام 2023، قدمت المجموعة الهجينة نظام الدفع بالعجلات الأمامية، بعد توقف طراز UX200 غير الهجين. أجرى الفريق الهندسي تعديلات كبيرة على هيكل السيارة الكروس أوفر لتحسين التحكم والراحة، وقدم حزمة معالجة تخميد تكيفية جديدة لطراز F-Sport .

يتميز كل من نظام المعلومات والترفيه بشاشة اللمس القياسية مقاس 8.0 بوصة والاختيارية مقاس 12.3 بوصة ببرنامج منقح مع مساعد صوتي، ووظائف التحديث عبر الهواء، ونظام Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي. قامت لكزس أيضًا بإعادة وضع الشاشة بحيث يسهل على السائق والراكب الأمامي الوصول إليها وتخلصت من وحدة التحكم المزعجة في لوحة اللمس.

خضعت UX 250h لتغييرات تجميلية لعام 2022 من خلال عملية تجميل منتصف الدورة. قدم هذا بعض الألوان الخارجية الجديدة، بما في ذلك Grecian Water وCadmium Orange وSonic Chrome. كما قدمت أيضًا أقواس عجلات مرمزة بالألوان لنماذج Premium وLuxury وF-Sport.

أبرز تحديثات Lexus UX 250h 2024

• يقدم 2024 بابًا خلفيًا كهربائيًا جديدًا مع خيار مستشعر الركلة لجميع الطرازات.

• تم تجهيز واجهة لكزس القياسية ونظام أمان لكزس+ 2.5 بجميع المشتقات.

• نظام ترفيهي معلوماتي قياسي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة أو اختياري مقاس 12.3 بوصة مع Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

• عجلات مقاس 18 بوصة ذات خمسة أذرع باللون الرمادي الداكن ومصنوعة من خليط معدني للطرازات الأساسية والمتميزة. عجلات من سبائك معدنية خماسية الأضلاع لطرازات F-Sport.

• يعد التحكم بالمناخ ثنائي المنطقة قياسيًا في جميع الطرازات.

• تنجيد NuLuxe للمقاعد، متوفر باللون الأسود، أو Palomino، أو Birch للموديلات غير F-Sport.

مواصفات المحرك والأداء في Lexus UX 250h

تتميز لكزس UX 250h بمحرك بنزين MA20-FXS سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بدورة أتكينسون ينتج 143 حصانًا و133 رطلًا قدمًا. يساعد محرك المغناطيس الدائم في نظام eCVT على زيادة القوة إلى 181 حصانًا. يوفر المحرك الكهربائي، الذي ينتج قوة 107 أحصنة، قدرات محدودة للسيارات الكهربائية بسرعات منخفضة بسبب بطارية النيكل هيدريد المدمجة بقدرة 1.4 كيلووات في الساعة.

على الرغم من حزمة F-Sport، فإن لكزس UX 250h ليست نموذجًا للأداء. ويتضح ذلك من التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 8.4 ثانية للدفع الأمامي و8.2 ثانية للدفع الرباعي. ومع ذلك، تظهر بعض الاختبارات أن طراز الدفع الأمامي يحقق سرعة 60 ميلاً في الساعة فقط من حالة التوقف التام خلال 8.6 ثانية . تبلغ السرعة القصوى لكلا المحركين 112 ميلاً في الساعة.

تقدم سيارة UX 250h الكثير من الإثارة في القيادة، ويرجع ذلك أساسًا إلى محركها الذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي والذي يفقد الحماس بالقرب من نطاق الطاقة الأقصى البالغ 6000 دورة في الدقيقة. إن نظام eCVT، الذي تم تحسينه ليتناسب مع المدينة منخفضة السرعة والقيادة المتسقة على الطرق السريعة، يعاني UX 250h من التسارع السريع، مما يتسبب في اهتزاز المحرك وأزيزه. تناسب هذه السيارة البيئات الحضرية الكثيفة مع متوسط سرعات منخفض، وذلك بفضل ضبطها المحدد. اقتصاد الوقود

لحسن الحظ، تتألق سيارة UX 250h بكونها خيار كروس أوفر مدمج موفر للوقود، وهو بالضبط ما يتوقعه المستهلكون المحتملون منها. تقدر وكالة حماية البيئة (EPA) أن طراز الدفع الرباعي سيحقق استهلاكًا يبلغ 41/38/39 ميلا في الغالون على المدينة / الطريق السريع / دورة مشتركة، في حين أن نموذج الدفع بالعجلات الأمامية يقدم تقديرًا أفضل قليلاً يبلغ 43/41/42 ميلا في الغالون. يتميز كلا الطرازين بخزان وقود سعة 10.6 جالون، لكن الدفع بالعجلات الأمامية يغطي 445 ميلاً على خزان واحد، بينما يعود خيار الدفع الرباعي بتقدير 413 ميلاً.

التكنولوجيا الداخلية والفخامة والراحة في Lexus UX 250h

أفضل الميزات الداخلية لهذا العام

• التحكم في المناخ ثنائي المنطقة

• مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً في ثمانية اتجاهات.

• نظام ترفيهي معلوماتي قياسي بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصة أو اختياري مقاس 12.3 بوصة مع نظام صوتي بستة مكبرات صوت أو نظام صوتي اختياري بـ 10 مكبرات صوت.

• عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد.

• لوحة عدادات رقمية مقاس 7.0 بوصة.

يوفر تصميم F-Sport تقليمًا خارجيًا رياضيًا ولكنه يتوافق مع مستوى مواصفات الطراز الأساسي. تشتمل التجهيزات الاختيارية على عجلة قيادة مُدفأة ومقاعد مُدفأة وجيدة التهوية. تتضمن باقة F-Sport Handling، وهي عبارة عن تجهيزات فريدة، مقاعد وأدوات تحكم وتطعيمات داخلية خاصة بـ F-Sport بنفس مواصفات Premium.

وتضيف وظيفة الذاكرة لمقعد السائق ومرايا الأبواب، وشاشة قياسية مقاس 12.3 بوصة و10 مكبرات صوت، وتحكم نشط في الصوت، ووحدة عرض LFA مقاس 8.0 بوصات . تتوفر عجلة F-Sport مُدفأة اختيارية. توفر جميع الطرازات إضافات اختيارية مثل مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي بدون HomeLink، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، وشاشة العرض الملونة.

المقصورة الداخلية وأبعادها في Lexus UX 250h

من الناحية الفنية، فإن التصميم الداخلي لسيارة UX 250h يشبه سيارة الهاتشباك المدمجة. يوفر الصف الأمامي 37.2 بوصة من مساحة الرأس و36.3 بوصة من مساحة الأرجل، ويستوعب الأشخاص الذين يصل طولهم إلى ستة أقدام. يتم تقليل مساحة الرأس إلى 35.7 بوصة مع فتحة السقف الاختيارية. يوفر المقعد الخلفي مساحة أقل، مع 36.3 بوصة من مساحة الرأس و33.1 بوصة من مساحة الأرجل. مساحة الشحن مخيبة للآمال أكثر، حيث توفر 17.1 قدمًا مكعبًا فقط، وهو ما يكفي بالكاد لثلاث حقائب متوسطة الحجم.

تقنية لكزس UX الهجينة

تتضمن مجموعة لكزس UX 250h بأكملها قائمة شاملة من ميزات الأمان القياسية مثل التحكم في المناخ ثنائي المنطقة، والمقاعد الأمامية القابلة للتعديل كهربائيًا بثمانية اتجاهات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مغلفة بالجلد. وينضم نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات ونظام صوتي فاخر بستة مكبرات صوت إلى شاشة عرض المعلومات الرقمية المتعددة مقاس 7.0 بوصات.

تقنيات المقصورة

تتميز لكزس UX 250h أيضًا بأربعة منافذ USB-C لنقل البيانات وشحن الأجهزة في الأمام والخلف. يشتمل البرنامج القياسي على Android Auto وApple CarPlay اللاسلكي، وتجربة الخطة البلاتينية لمدة ثلاثة أشهر لـ SiriusXM، وخدمات Lexus App Remote Connect. يضيف الطراز Premium مرآة رؤية خلفية ذات تعتيم تلقائي مع HomeLink، وتدفئة وتهوية للمقاعد الأمامية، وخيارات لعجلة قيادة مُدفأة، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي بـ 10 مكبرات صوت.

السلامة والموثوقية

تعد UX 250h رائدة في فئتها عندما يتعلق الأمر بمعدات السلامة القياسية حيث تأتي جميع الطرازات بشكل قياسي مع تكوين شامل مكون من 10 وسائد هوائية تغطي السائق والراكب والركبتين والستائر والجوانب. تتكون ميزات المساعدة الأساسية من نظام ABS مع توزيع إلكتروني للفرامل ومساعدة الفرامل، بالإضافة إلى التحكم في الجر والثبات.

تمنحها هذه المعدات الواسعة جائزة IIHS Top Safety Pick+ المرموقة وتصنيف خمس نجوم الشامل في اختبار التصادم من NHTSA .

تمت تجربة واختبار نظام الدفع الهجين الذي يعمل بالبنزين والكهرباء والذي يعمل على تشغيل UX 250h في العديد من منتجات تويوتا وهو يصمد أمام اختبار الزمن. يدعم تصنيف JD Power 80/100 هذه الفكرة.

ميزات مساعدة السائق

لا يوجد نقص في ميزات المساعدة في مجموعة Lexus UX 250h، حيث تأتي UX 250h بشكل قياسي مع مجموعة Lexus Safety System+ 2.5 الشاملة. يتضمن ذلك مجموعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والتي تعمل على مجموعة من الكاميرات والرادارات.

• نظام ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة.

• مساعد تتبع المسار مع تنبيه المغادرة ومساعدة التوجيه.

• نظام تثبيت السرعة التكيفي الراداري الديناميكي لجميع السرعات مع اكتشاف إشارات الطريق.

• عوارض عالية ذكية للتسوية التلقائية.

• نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية.

ميزة الأمان الاختيارية الوحيدة الجديرة بالملاحظة هي نظام المساعدة البديهي في ركن السيارة، والذي يتولى بشكل أساسي التحكم في أدوات التحكم الخاصة بالسائق لوضع الكروس أوفر في أماكن ركن السيارات الضيقة أو الصعبة.

الضمان الشامل على Lexus UX 250h

تأتي مجموعة Lexus UX 250h بشكل قياسي مع حزمة الضمان الشاملة للشركة. يتضمن ذلك ضمانًا أساسيًا لمدة 48 شهرًا أو 50000 ميل، وضمان مجموعة نقل الحركة لمدة 72 شهرًا أو 70000 ميل، وضمان هجين لمدة ثماني سنوات أو 100000 ميل، وضمان بطارية هجينة لمدة 10 سنوات أو 150000 ميل، وضمان غير محدود للأميال لمدة 72 شهرًا ضد التآكل . تغطي الحزمة أيضًا أجزاء الخدمة لمدة 12 شهرًا ومحاذاة العجلات لمدة 12 شهرًا أو 12000 ميل. ويمكنك تمديد هذه الضمانات مقابل تكلفة إضافية .

مقارنة لكزس UX 2024 بمنافسيها

تبدو لكزس UX بمثابة عرض رائع على الورق، لكنها تواجه منافسة قوية عندما تواجه بعض العلامات ، مثل دودج هورنيت الجديدة كليًا وفولفو XC40 ذات العمر المماثل. يتمتع UX 250h بالأفضل من حيث الأمان والسعر، ولكن تبدأ المنافسة والندية في التشكل بمجرد تحليل الأداء والمواصفات.

كيف تقارن لكزس UX الهجينة مع دودج هورنت

لكزس UX 250h موديل 2024

تعد سيارة Lexus UX 250h أصغر خيار كروس للعلامة التجارية اليابانية المتميزة، وتتميز بمحرك بنزين أتكينسون رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ومزود بمحرك تيار متردد متزامن بمغناطيس دائم. يعد الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا، لكن الدفع الرباعي اختياري في جميع الطرازات. وينتج نظام نقل الحركة قوة مجتمعة تبلغ 181 حصانًا و149 رطلًا قدمًا، ويتم تغذيتها إلى العجلات عبر نظام eCVT. يتم تقديم أربعة طرازات، بدءًا من الطراز Base، يليه الطراز Premium، وDesign، وF-Sport.

مقارنة لكزس UX مع دودج هورنت 2024

دودج هورنت 2024 هي سيارة كروس أوفر مدمجة تعتمد على ألفا روميو تونالي. هذا الطراز حصري للولايات المتحدة، ويمكن الحصول عليه بخيارين من محركات البنزين المزودة بشاحن توربيني. يتميز طراز GT الأساسي بمحرك Hurricane4 سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات ينتج 268 حصانًا و 295 رطلًا من عزم الدوران. تستخدم سيارة R/T الرائدة محركًا رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لترًا يعمل على تشغيل العجلات الأمامية ومحركًا كهربائيًا يدير المحور الخلفي لإنتاج قوة مجمعة تبلغ 288 حصانًا و383 رطلًا قدمًا. هذا هو أول طراز R/T يستخدم الكهرباء.

بشكل عام، يجب أن تقترن سيارة Lexus UX 250h بسيارة Alfa Romeo Tonale، حيث يعد هذا خيارًا أكثر تميزًا، ولكن لا يتم بيع سيارة الكروس أوفر التي لا تحتوي على PHEV في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم استكمالها بتوأمها ، Dodge Hornet GT . . تميز سيارة الكروس أوفر الأمريكية التي يقع مقرها في إيطاليا بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج 268 حصانًا و 296 رطلًا قدمًا، وهو أكثر بكثير من لكزس UX 250h. والنتيجة هي وقت تسارع أسرع بكثير، .

تقدير استهلاك الوقود مجتمعة أسوأ من ميلا في الغالون يبلغ 24 ميلا في الغالون. كما أن سعر Hornet GT أفضل أيضًا دون التضحية بميزات الترفيه والراحة والملاءمة القياسية، لكن مواصفات السلامة الخاصة بها ليست سخية.

مقارنة لكزس UX الهجينة بفولفو XC40

هناك فرق واضح جدًا في السعر بين فولفو XC40 B5 AWD ولكزس UX 250h غير القابلة لإعادة الشحن ، لكن الأخير يعد خيارًا أكثر جاذبية بناءً على المواصفات وحدها. تعد XC40 أيضًا أثقل بشكل ملحوظ في الغاز حيث تقدر بـ 26 ميلا في الغالون في الدورة المركبة. يتطابق الطرازان بشكل وثيق مع معايير السلامة، لكن XC40 تتفوق على لكزس بأبعادها السخية للرأس والأرجل. ومع ذلك، فإن سعة الشحن السويدية البالغة 16 قدمًا مكعبًا تعمل على موازنة الميزان قليلاً.

يعد محرك البنزين رباعي الأسطوانات في XC40 سعة 2.0 لتر أقوى بكثير من مجموعة نقل الحركة الفعالة في لكزس. تؤدي قوتها البالغة 247 حصانًا ومخرجات 258 رطلًا إلى فجوة تزيد عن ثانيتين في مهمة تسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة. لاحظ المراجعون أيضًا أن XC40 ليست السيارة الأكثر جاذبية للسائق في فئتها، ولكنها توفر تحكمًا وتوجيهًا أفضل من UX 250h.

أسعار لكزس 250h 2024

تبدأ مجموعة Lexus UX 250h بسعر 36,690 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي، ويتبعها الطراز Premium البالغ 39,150 دولارًا أمريكيًا. يبلغ سعر تصميم F-Sport أيضًا 39.150 دولارًا، لكن حزمة المناولة تزيد هذا المبلغ إلى 44.120 دولارًا. لا تشمل هذه الأسعار رسوم الوجهة البالغة 1150 دولارًا. خيارات الدفع الرباعي أغلى بـ 1400 دولار.

تشمل الإضافات الاختيارية الأكثر جدارة بالملاحظة مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي بقيمة 175 دولارًا، وشاشة العرض العلوية بقيمة 900 دولارًا، وشاحن الهاتف الذكي اللاسلكي بقيمة 75 دولارًا، ونظام مواقف بديهي بقيمة 565 دولارًا، و550 دولارًا، وفتحة كهربائية مع مستشعر للركلة، وفتحة سقف بقيمة 1100 دولارًا، ومقاعد مُدفأة وجيدة التهوية بقيمة 680 دولارًا. تضيف الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة 1405 دولارًا إلى السعر النهائي.

قيمة لكزس UX 250h

يمكننا القول إنه على صعيد الكفاءة والسلامة، سنجد لكزس UX 250h خيار كروس هجين مقنع حقًا وبسعر تنافسي. لسوء الحظ، تطورت المنافسة بشكل أسرع بكثير، مما يجعل محاولة الشركة اليابانية لتأمين سوق سيارات الكروس أوفر المدمجة محاولة ليست بالسهلة ، ولكن خبرة لكزس والشركة الأم تويوتا لا تبقي شيئا اسمه مستحيل في مكانه طويلا .

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