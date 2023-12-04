نرشح لك أفضل سعة تحميل بأهم 10 سيارات دفع رباعي PHEV

دبي - كتب محمد فتوح - تحقق من سيارات الدفع الرباعي PHEV التي لا توفر مساحة كبيرة لتحميل الأمتعة فحسب، بل توفر أيضًا تنوعًا عالي المستوى لجميع احتياجات التحميل الخاصة بك. ليس سراً أن السائقين اليوم أصبحوا أكثر ميلاً نحو البيئة. وحتى في فئة سيارات الدفع الرباعي، فإن صعود السيارات الهجينة يقوده هذا الاتجاه

حتى يومنا هذا، لا تزال هناك مناقشات حول “الصداقة البيئية” لهذه السيارات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي PHEV. بغض النظر عن المناقشات، إذا كان الابتعاد عن سيارتك التي تعمل بمحرك ICE هو ما يدور في ذهنك، وما زلت بحاجة إلى التطبيق العملي والتنوع الذي توفره سيارات الدفع الرباعي، فإن اختيار سيارة الدفع الرباعي PHEV قد يكون قرارًا حكيمًا

مساحة الشحن والتحميل في سيارات الدفع الرباعي

تشبه سيارات الدفع الرباعي الهجينة (PHEV) الحل الوسط بين سيارات الغاز العادية والمركبات الكهربائية الكاملة (EVs). إنها خيار قوي إذا كنت تريد رحلة صديقة للبيئة مع نطاق كهربائي خالص ولكنك لا ترغب في التعامل مع جميع التحديات التي تأتي مع سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل . إنه نوع من أفضل ما في العالمين.

مساحة الشحن والتحميل في سيارات الدفع الرباعيفي عالم سيارات الدفع الرباعي PHEV، هناك بعض الأبطال الحقيقيين عندما يتعلق الأمر بمساحة الشحن. هناك سيارات الدفع الرباعي PHEV الرائعة من شركات صناعة السيارات

إعلان

مثل كيا وهيونداي وبي إم دبليو ولاند روفر وفولفو وتويوتا عبر القطاعات . صديقة للبيئة وتوفر مساحة كبيرة لجميع أنواع المتطلبات. إليك مزيجًا من سيارات الدفع الرباعي الهجينة المكونة من ثلاثة صفوف وصفين والتي ستوفر لك الأفضل من حيث سعة التحميل والتخزين .

1 – فولفو XC90 – سعة تحميل 85.7 قدم مكعب

تمثل فولفو في قطاع سيارات الدفع الرباعي PHEV ذات الشعبية المتزايدة، ويبدأ سعر XC90 Recharge من 71.900 دولار ، مما يوفر مزيجًا رائعًا من الفخامة والأداء. تتميز سيارة فولفو XC90 Recharge بتصميم أنيق وعصري، مما يزيد من التزام فولفو بالسلامة والابتكار. باستخدام نفس مجموعة نقل الحركة مثل XC60، تنتج سيارة PHEV SUV هذه قوة مجمعة تبلغ 455 حصانًا مع 523 رطلًا من عزم الدوران.

سعة تحميل فولفو XC90

نظرًا لكونها سيارة دفع رباعي PHEV ذات ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد، فإن فولفو XC90 Recharge لا تعاني من نقص في مساحة التخزين أو الجلوس. مع وضع الصف الثالث في وضع مستقيم، تبلغ مساحة XC90 Recharge 11.2 قدمًا مكعبًا ، و34.1 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثاني، و85.7 قدمًا مكعبًا خلف الصف الأول. يمكنك ضبط سعة المقاعد والتخزين عن طريق طي الصفين الثاني والثالث، حسب احتياجاتك.

2 – لاند روفر رنج روفر : سعة تحميل 5 قدم مكعب

يتم تقديم سيارة لاند روفر رينج روفر في العديد من الطرازات مع خيارات مختلفة لقاعدة العجلات للاختيار من بينها. تقف سيارة Land Rover Range Rover P550e Autobiography تمثل الحصان الأسود في المجموعة، ويبدأ سعرها من 141.100 دولار ، ويتم تقديمها في مجموعة نقل حركة هجينة، مع قاعدة عجلات قياسية. مدعومة بمحرك قوي سداسي الأسطوانات، تنتج سيارة Land Rover Range Rover P550e قوة مجمعة تبلغ 542 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 590 رطلًا.

باعتبارها سيارة PHEV متعددة الاستخدامات ذات ثلاثة صفوف وخمسة مقاعد، تستخدم سيارة Land Rover Range Rover P550e قاعدة العجلات القياسية التي يبلغ طولها 118.0 بوصة، وتدمج بسلاسة بين الرحابة والأداء الوظيفي. مع مساحة تبلغ 40.7 قدمًا مكعبًا خلف الصفين الثالث والثاني، ومساحة هائلة تبلغ 83.5 قدمًا مكعبًا خلف الصف الأول، فإنها تضمن تكوينات تخزين قابلة للتكيف. يمكنك أيضًا اختيار طي الصف الثاني أو الثالث لتخصيص سعة المقاعد والتخزين لتناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

3 – لينكولن أفياتور : سعة تحميل 77.7 قدم مكعب

في عالم سيارات الدفع الرباعي القوية PHEV، من الصعب تجاهل سيارة لنكولن Aviator Grand Touring. بدءًا من 70,190 دولارًا أمريكيًا، تعيد سيارة Lincoln Aviator Grand Touring تعريف الفخامة والأداء. بفضل محرك V-6 القوي الموجود أسفل غطاء المحرك، فإنها تُحدث انطباعًا على الطريق بقوة مجمعة تبلغ 494 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 630 رطلًا . من مظهرها الخارجي الأنيق إلى تصميمها الداخلي الدقيق، يعكس كل شيء الالتزام بالتميز.

لنكولن Aviator Grand تستوعب 7 أشخاص

باعتبارها سيارة ذات سبعة مقاعد في عالم سيارات الدفع الرباعي PHEV، تضمن سيارة Lincoln Aviator Grand Touring سعة تخزينية ومساحة جلوس واسعة. مع الحفاظ على 18.3 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثالث، فإنه يمتد إلى 41.8 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثاني و77.7 قدمًا مكعبًا خلف الصف الأول. يأتي الباب الخلفي الكهربائي بشكل قياسي، في حين أن نظام التحدث الحر متاح أيضًا.

4 – كيا سورينتو PHEV : سعة تحميل 5 قدم مكعب

يتم تقديم سيارة كيا سورينتو PHEV فقط في طراز SX Prestige، بسعر يبدأ من 49,990 دولارًا . من بين عدد قليل جدًا من سيارات الدفع الرباعي PHEV ذات الثلاثة صفوف، تعد سيارة كيا سورينتو PHEV منافسًا رئيسيًا يجب أخذه في الاعتبار، حيث تقدم قيمة استثنائية دون التأثير على محفظتك. مجهزة بنظام هجين متوازي كامل، فإن سيارة PHEV SUV هذه تنتج طاقة مجمعة تبلغ 261 حصانًا مع 258 رطل قدم من عزم الدوران.

صف مقاعد ثاني قابل للتخصيص

مع سعة تخزين تبلغ 12.6 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثالث، تمتد إلى أي مكان من 38.5 إلى 45.0 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثاني، ومساحة واسعة تبلغ 75.5 قدمًا مكعبًا إذا قمت بطي الصفين الثاني والثالث بالكامل. يوفر الصف الثاني من سيارة كيا سورينتو PHEV ذات الدفع الرباعي وظيفة طي منفصلة بنسبة 50/50 ، مما يسمح لك بالاختيار بحرية بين المزيد من المقاعد أو مساحة التخزين.

5 – BMW X5 xDrive50e : مساحة تحميل 3 قدم مكعب

تتوفر سيارة BMW X5 xDrive50e بسعر تنافسي للغاية، ويبدأ سعرها من 72.500 دولار ، مما يجعلها بعيدة عن المنافسة. تدمج سيارة PHEV SUV الفاخرة هذه الأداء والتكنولوجيا المتطورة والكفاءة بسلاسة ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، مما يوفر حزمة جذابة للسائقين المميزين. مدعومة بمحرك قوي سداسي الأسطوانات، تنتج سيارة BMW X5 xDrive50e قوة مجمعة تبلغ 483 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 516 رطلًا.

صف خلفي قابل للتخصيص

بفضل سعة التحميل الإجمالية الواسعة والواسعة التي تبلغ 72.3 قدم مكعب ، توفر سيارة BMW X5 xDrive50e مزيجًا مثاليًا من الرحابة والعملية. يأتي الصف الخلفي من سيارة BMW X5 xDrive50e مزودًا بوظيفة طي منفصلة بنسبة 40/20/40، مما يوفر المرونة في ضبط إعدادات المقاعد والتخزين وفقًا لاحتياجاتك.

6 – هيونداي سانتا في PHEV: سعة التحميل 72.1 قدم مكعب

يتم تقديم سيارة هيونداي Santa Fe PHEV في طرازين، بسعر يبدأ من 42.410 دولارًا أمريكيًا لطراز SEL Convenience و47.670 دولارًا أمريكيًا للطراز المحدود . تتوفر سيارة Hyundai Santa Fe PHEV بسعر مغري، وتوفر مزيجًا استثنائيًا من كفاءة استهلاك الوقود والأداء والرفاهية. يمكن لمجموعة نقل الحركة PHEV في Santa Fe PHEV أن تصل إلى قوة مجمعة تبلغ 261 حصانًا مع 225 رطل قدم من عزم الدوران.

صف خلفي قابل للتخصيص

تتميز سانتا في بسعة تخزين تبلغ 36.4 قدمًا مكعبًا خلف الصف الخلفي ومساحة واسعة تبلغ 72.1 قدمًا مكعبًا عندما يكون الصف الثاني لأسفل بالكامل، وتوفر هيونداي سانتا في PHEV مساحة قابلة للتكيف وتكوينات جلوس. يأتي الصف الثاني مزودًا بإمكانية طيه بشكل مسطح بنسبة 60/40، مما يمنحك حرية الاختيار بين المزيد من المقاعد أو مساحة التخزين.

7 – جيب جراند شيروكي XE4 : سعة تحميل 8 قدم مكعب

تعتبر سيارة جيب جراند شيروكي 4xe نجمة تشكيلة جراند شيروكي، ويتم تقديمها في ستة طرازات مميزة، ويتراوح سعر التجزئة المقترح من 59,865 دولارًا إلى 79,120 دولارًا . تجد سيارة Grand Cherokee 4xe نفسها في هذه القائمة بسبب مزيجها الرائع من القوة والقدرة على الطرق الوعرة والفخامة وخيارات التخزين المتنوعة. مجهزة بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر، يمكن لسيارة جيب جراند شيروكي 4xe أن تنتج ما يصل إلى 375 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 470 رطلًا.

صف خلفي قابل للتخصيص

تبلغ سعة الشحن في جيب جراند شيروكي 4xe 37.7 قدمًا مكعبًا خلف الصف الخلفي ، مع مرونة في التوسع إلى 70.8 قدمًا مكعبًا عند طي المقاعد الخلفية لأسفل. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المقاعد الخلفية بتكوين قابل للطي بنسبة 60/40، مما يتيح لك تخصيص ترتيبات الجلوس والتخزين وفقًا لمتطلباتك المحددة.

8 – تويوتا راف 4 برايم : سعة تحميل 69.8 قدم مكعب

يتم تقديم سيارة تويوتا RAV4 Prime في طرازين: طراز SE وXSE، ويبلغ سعر تويوتا RAV4 Prime 43.440 دولارًا أمريكيًا و47.310 دولارًا أمريكيًا لكلا الطرازين على التوالي. تعتبر تويوتا RAV4 Prime بديلاً لامعًا للعديد من المنافسين، مثل Tesla Model Y ، و Ford Escape PHEV . مدعومة بمحرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، تنتج تويوتا RAV4 Prime 302 حصانًا قويًا مع عزم دوران يبلغ 288 رطلًا.

صف خلفي قابل للتخصيص

تتفوق تويوتا RAV4 Prime في مساحة الشحن ، حيث توفر 33.5 قدمًا مكعبًا مع رفع المقاعد وتمتد إلى 69.8 قدمًا مكعبًا مع انخفاض المقاعد. يحتوي الصف الخلفي أيضًا على وظيفة الطي المسطح بنسبة 60/40، مما يوفر القدرة على تخصيص ترتيبات الجلوس والتخزين وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك المحددة.

9 – جيب رانجلر xe PHEV : سعة تحميل 67.4 قدم مكعب

عتبر سيارة جيب رانجلر 4xe السيارة المثالية للطرق الوعرة ، وهي معروفة بقدراتها الاستثنائية على الطرق الوعرة. يتم تقديم سيارة جيب رانجلر 4xe بستة طرازات مختلفة، ويبدأ سعرها من 50,695 دولارًا أمريكيًا ويصل إلى 70,290 دولارًا أمريكيًا . مجهزة بنفس مجموعة نقل الحركة مثل سيارة Grand Cherokee PHEV SUV ،

يمكن لسيارة جيب رانجلر 4xe ضخ قوة تبلغ 375 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 470 رطلًا . بدأ حجم الأمتعة في جيب رانجلر 4xe عند 37.7 قدم مكعب خلف الصف الخلفي، ويمتد إلى 67.4 قدم مكعب عند طي المقاعد الخلفية للأسفل. بالإضافة إلى ذلك، تأتي المقاعد الخلفية مع إمكانية طيها بنسبة 60-40، مما يعني أنه يمكن طي مقعد واحد بشكل مسطح بينما يظل الآخر في وضع مستقيم، مما يسمح بتكوينات مخصصة للمقاعد والتخزين بناءً على الاحتياجات المحددة

10 – هيونداي توسان PHEV : سعة تحميل 66.3 قدم مكعب

تتيح لك Hyundai Tucson PHEV الاختيار من بين الطرازين المتوفرين: الطراز SEL والطراز المحدود. السعر المبدئي للسيارة هو 38.475 دولارًا أمريكيًا للطراز SEL و45.200 دولارًا أمريكيًا للطراز المحدود . تقدم هيونداي توسان PHEV مزيجًا متوازنًا من كفاءة استهلاك الوقود والأداء والرفاهية. كما تحقق مجموعة نقل الحركة PHEV الخاصة بها قوة مجمعة تبلغ 261 حصانًا ، مصحوبة بعزم دوران يبلغ 225 رطلًا.

تتمتع Hyundai Tucson PHEV بمساحة تصل إلى 31.9 قدمًا مكعبًا خلف الصف الثاني . كما يأتي الصف الثاني مزودًا بوظيفة الطي المنقسم بنسبة 60/40، مما يمنحك حرية تعديل مقاعدك أو سعة التخزين. بعد طي المقاعد الخلفية لأسفل، تتسع مساحة الحمولة في سيارة Hyundai Tucson PHEV إلى إجمالي 66.3 قدم مكعب.

اقرأ أيضا

شاحنات البيك اب تتراجع نسبيا أمام سيارات SUV `ذات الدفع الرباعي