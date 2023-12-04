ارتفاع أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر اليوم، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة، وشهدت قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، ارتفاع أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP موديل 2024 المجمعة محلياً وفقاً لـ “قائمة أسعار سيارات هيونداي الجديدة”، الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو.

وتتوافر السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2024 في السوق المصرية عبر مجموعة جي بي غبور أوتوبـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأسعار الجديدة لـ “السيارة هيونداي أكسنتRP موديل 2024 المجمعة محلياً ” من واقع القائمة السعرية الخاصة بـ “مجموعة جي بي غبور أوتو”.

أسعار السيارة هيونداي أكسنتRP المجمعة محلياً موديل 2024

الفئة سعر موديل 2024 الأولى 670 ألف جنيه الثانية 680 آلاف جنيه الثالثة 695 آلاف جنيه الرابعة 710 آلاف جنيه الخامسة 720 ألف جنيه

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو السيارة هيونداي أكسنتRP المجمعة محلياً موديل 2024 بدايةً من الفئة الأولى ببعض المواصفات والتجهيزات ومن أبرزها نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة.

وتحتوى الفئة الأولى من السيارة هيونداي أكسنتRP المجمعة محلياً موديل 2024 على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB.

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2024 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

دعمت – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وجهاز تحديد المسافة الخلفية، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة.