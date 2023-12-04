شاهد تيسلا سايبرتراك تسحق ريفيان R1T وجي إم سي هامر الكهربائية في سباق تسارع

دبي - كتب محمد فتوح - قامت سيارة تيسلا سايبرتراك التي تم إطلاقها حديثًا بزيارة مضمار سباق سونوما لخوض معركة سباق التسارع ضد ريفيان R1T وجي إم سي همر الكهربائية.

مقارنة بين أداء وقدرات تيسلا سايبرتراك وريفيان R1T وجي إم سي هامر الكهربائية

نحن نعلم بالفعل أن سايبرتراك تتميز بأداء مثير للإعجاب، خاصة في طراز سايبربيست، الذي يستخدم ثلاثة محركات بقوة 845 حصانًا و10296 رطل قدم من عزم الدوران (عند العجلات)، ويمكنها التسارع من 0 إلى 96 كلم في الساعة خلال 2.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 209 كلم في الساعة.

في حدث تسليم Cyber Rodeo، عرضت تيسلا لقطات للبيك أب الكهربائية وهي تفوز على بورش 911 على مضمار السباق لمسافة ربع ميل أثناء سحب 911 أخرى.

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أما بالنسبة لمنافسي الشاحنات الصغيرة، فإن R1T لديها ما يلزم لمنافسة سايبرتراك، تأتي مزودة بأربعة محركات كهربائية من Bosch تنتج 835 حصانًا، قادرة على دفع البيك أب الكهربائية إلى 96 كلم في الساعة في 3.0 ثانية – أرقام خجولة من المواصفات المزعومة لـ سايبرتراك.

وقد ظهر هذا التفاوت في المباراة أيضًا، فازت سايبرتراك بسباق التسارع على الرغم من ارتدائها إطارات طينية، مع تزويد R1T بإطارات صيفية عالية الأداء، أكمل الأول مسافة الربع ميل في 11.0 ثانية بسرعة 191.5 كلم في الساعة، بينما قطع الأخير مسافة الربع ميل في 11.7 ثانية بسرعة 177 كلم في الساعة، قامت تيسلا أيضًا بمطابقة سرعتها من 0 إلى 96 كلم في الساعة على الورق مع نتائج العالم الحقيقي.

وفي الوقت نفسه، تعد سيارة جي إم سي همر الكهربائية أقوى من سيارة سايبرتراك بثلاثة محركات تنتج أكثر من 1000 حصان، لكن ميزة القوة هذه لم تساعد جي إم سي في مواجهة تيسلا، حيث أنهت السيارة بشكل أبطأ من ريفيان R1T عند 11.9 ثانية بسرعة 171 كلم في الساعة.

لم تكن هذه مفاجأة، مع الأخذ في الاعتبار أن سيارة همر الكهربائية التي يبلغ وزنها 4,050 كجم كانت أثقل بكثير من بيك أب سايبرتراك التي يبلغ وزنها 3,080 كجم، يمكنك إلقاء اللوم على بطارية همر الكهربائية في ذلك، حيث تزن حزمة البطارية الضخمة البالغة 212 كيلووات في الساعة 1,268 كجم، أو أثقل بحوالي 180 كجم من مازدا مياتا MX-5.

وفي الختام، على الرغم من عدم تلبيتها لجميع التوقعات، فإن سايبرتراك تبدو وكأنها منافس رئيسي في فئتها، ودعونا نأمل أن يستمر في الأداء الجيد، من أجل ملايين الحجوزات التي جمعتها بالفعل.

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