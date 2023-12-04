تملك فيات 500 موديل 2024 وتمتع باسترجاع نقدي 5 الاف ريال

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة بترومين ستيلانتس عرض لسيارة فيات 500 موديل 2024، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات فيات والماركات الإيطالية بالمملكة العربية السعودية، بعنوان الحرفية الإيطالية.

عرض فيات 500 موديل 2024

استرجاع نقدي 5,000 ريال سعودي

50 % الان

50 % بعد 3 سنوات

مزايا إضافية لعرض فيات 500 موديل 2024

5 سنوات أو 120 ألف كم ضمان ممدد

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

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موعد انتهاء عرض فيات 500 موديل 2024

كما أعلنت شركة بترومين ستيلانتس، سريان عرض فيات 500 حتى 31 ديسمبر أو حتى نفاد الكمية.

فيات 500

تم طرح فئة 500 لتسطر مفهوماً جديداً في تصاميم موديلات بريميوم كونيكت ودولتشي فيتا، التي تأتي مع خيارات شخصية للألوان المعدنية وألوان الهيكل الناشفة والعجلات.

تأتي 500 دولتشي فيتا بفئتين HB، وكابريو. كما أنها تتميز بسقف زجاجي، وتفاصيل من الكروم، وشارة دولتشي فيتا علي المصد، ومقعد طويل خلفي 50/50، ولوحة عدادات بلون الهيكل مقاس 7 بوصة، وإضاءة زينون، وعجلات من الألومنيوم قياس 15، و16 بوصة، وحساسات ركن خلفية.

يتوفر نظام صوتي بيتس أوديو هاي فاي مع مضخم صوت معالج للاشارات الرقمية بـ 8 قنوات، و6 مكبرات صوت وصبووفر مع قوة قصوى تبلغ 440 واط.

وتتميز فيات 500 دولتشي بسبع وسائد هوائية في جميع الطرازات، وأنظمة التحكم بالانزلاق وعزم الدوران ASR/MSR، ونظام المكابح القرصية المانعة للانغلاق علي العجلات الأربعة ونظام التوزيع الالكتروني لضغط المكابح، وبرنامج الثبات الالكتروني ونظام التحكم علي المنحدرات، ونظام مساندة الفرملة الهيدروليكي، وجهاز التحذير، وعمود مقاومة الانقلاب في نظام التعليق الخلفي.

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