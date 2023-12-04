شاهد تسلا سايبرتراك وهي تتلقي الرصاص من 3 بنادق مختلفة

دبي - كتب محمد فتوح - يمكن لـ تسلا سايبرتراك في الواقع صد الرصاص، وقد أثبتت ذلك من خلال مقطع فيديو نشرته العلامة التجارية وهي تختبر تصفيح شاحنتها الكهربائية. الشاحنة مضادة للرصاص بالفعل ضد بعض الذخيرة ذات القوة المنخفضة، بما في ذلك طلقات عيار 9 ملم من مدفع رشاش.

تم إطلاق الطلقات التي أصابت الشاحنة سايبرتراك بواسطة مدفع رشاش تومي جن عيار 0.45، ومسدس جلوك عيار 9 ملم، ومدفع رشاش MP5-SD عيار 9 ملم. من المثير للدهشة رؤية مقدار الثني في ألواح الجسم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أثناء تأثير الرصاص.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن أياً من الطلقات لم تخترق الجزء الخارجي من الشاحنة. من المؤكد أن هناك بعض الخدوش الكبيرة التي خلفتها، لكن لم تخترق رصاصة واحدة مقصورة السيارة.

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ميزات سايبرتراك الكهربائية تتخطي كونها شاحنة للطرق الوعرة

يبدو كما لو أن الطلقات الأقوى من 9 ملم، خاصة تلك التي يتم إطلاقها من البنادق التي تتمتع بسرعات أعلى ومظهر أكثر وضوحًا، يمكنها اختراق فولاذ سايبرتراك. هذا الاستنتاج يستند إلى مقاطع فيديو أخري تظهر طلقات بنادق ذات قوة أعلى تنفجر مباشرة عبر الفولاذ المقاوم للصدأ بنفس سمك ذلك الموجود في سايبرتراك.

يتميز الجزء الخارجي للشاحنة الكهربائية بفولاذ مقاوم للصدأ مدلفن على البارد بدرجة 30x. وفقًا لجمعية مهندسي السيارات (SAE)، تبلغ سماكة ألواح الأبواب الفولاذية النموذجية 0.7-1 ملم، في حين يبلغ سمك الفولاذ المقاوم للصدأ في سايبرتراك 3 ملم. كما أن الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر مقاومة للتمزق من الأبواب الفولاذية النموذجية، كما هو موضح في الفيديو عندما تمد الرصاصة الفولاذ إلى الداخل بدلاً من تمزيقه أو تمزيقه.



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