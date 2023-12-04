دبي - كتب محمد فتوح -

شهد مهرجان رموز بورشه الذي أقيم في 25 و26 نوفمبر، حضور أكثر من 27,000 شخص من عشاق و محبي السيارات الكلاسيكية والفنون والثقافة والإحتفال بمرور 75 عاماً على إنتاجها ، و مرور 60 عاماً على طرح سيارة 911 توربو الشهيرة .

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كما شهد المهرجان عرض سيارة باناميرا الجديدة للمرة الأولى ، إضافة إلى كشف النقاب عن سيارة 911 Turbo من برنامج الطلب المخصص “Sonderwunsch” المستلهمة من أول سيارة 911 توربو يتم إطلاقها.

شاهد مهرجان رموز بورشه بحضور أكثر من 27 ألف من عشاق العلامة الرياضية

الدكتور مانفريد برونل ، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا : “أظهر العشاق شغفهم بعلامتنا التجارية وأثبت الحضور الكبير في مهرجان رموز بورشه قوة مجتمع بورشه في منطقتنا” ، وأضاف: “كانت النسخة الثالثة من المهرجان أكبر نسخة حتى الآن. ونود أن نشكر جميع المشاركين على حضورهم للمهرجان، لا سيما مالكي سيارات بورشه الذين عرضوا سياراتهم في المعرض، ونقدّر دعمهم والتزامهم بعرض سياراتهم المفضلة لجمهور المهرجان”.

واختتم بقوله: “قدّم مهرجان رموز بورشه لهذا العام مزيداً من الألوان والسيارات بمشاركة محبي علامتنا التجارية في أجواء حماسية لا مثيل لها. وإضافة إلى أنه أكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية في الشرق الأوسط، عزز المهرجان مكانته الراسخة ضمن أجندة فعاليات السيارات على مستوى العالم”.

شهد مهرجان رموز بورشه في العام الحالي العرض الإقليمي الأول لسيارتي 718 Spyder RS وVision 357 Speedster التجريبيتين، بالإضافة إلى سيارة ميشن X الفائقة الكهربائية بالكامل وسيارة 911 S/T والعديد من السيارات من متحف بورشه.

الجمهور استمتع بالفعاليات المميزة في مناطق المهرجان الثمانية: 60 عاماً على إطلاق سيارة 911، وإسبورتس آرينا، وذا بيت آرينا وذا بوليفارد، وميشن X ومتحف شاحنات بورشه وآرت بيتش وسيارة باناميرا كيوب الجديدة.

مجسم سيارة بورشه 911 العملاق القابل للنفخ يدخل موسوعة غينيس

شهد أفق دبي في حي دبي للتصميم حدثاً مهماً في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم عرض مجسم لسيارة 911 كوبيه قابل للنفخ فوق منطقة رموز بورشه وكان من الممكن رؤيته من مسافة كيلومترات.

وحقق المجسّم باللون الأحمر الزاهي والذي تم وضعه في وسط منطقة المهرجان رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس “كأكبر مجسم سيارة قابل للنفخ”. ويبلغ طول المجسم 20 متراً وارتفاعه أكثر من 6 أمتار وعرضه أكثر من 8 أمتار. وقد تم استلهام تصميم المجسم من الجيل الأول من سيارة F-Series 911 التي تم إنتاجها في الفترة بين عامي 1963 و1973.

وحضر ممثلو موسوعة غينيس للأرقام القياسية المهرجان لمشاهدة العرض ولتسجيل مجسم السيارة “كأكبر مجسم سيارة قابل للنفخ في العالم”. ويُعتبر دخول هذا المجسم السيارة موسوعة غينيس تكريماً لتاريخ بورشه وإرثها العريق في عالم السيارات في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها بالإضافة إلى الاحتفاء بسيارة 911 نفسها في ذكرى مرور ستين عاماً على طرحها .

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