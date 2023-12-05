الوعلان تحتفل مع شركة رينو الفرنسية وتعلن عن خطة 2024

دبي - كتب محمد فتوح - احتفلت شركة الوعلان للتجارة ، رسمياً عن شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة رينو ، كموزع معتمد للعلامة الفرنسية في أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة مساء يوم الأثنين 4 ديسمبر 2023 في مدينة الرياض، بحضور المدير العام لعمليات رينو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، جيروم بانود، ورئيس مجلس إدارة “مجموعة الوعلان”، فهد بن سعد الوعلان ، إضافة إلى كبار المسؤولين في “رينو أفريقيا والشرق الأوسط” و”مجموعة الوعلان”، وعدد من كبار الشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام ، كما أعلنت عن خطتها لعام 2024 .

الوعلان تحتفل مع شركة رينو الفرنسية وتعلن عن خطتها لعام 2024

كشفت شركة الوعلان خلال الحفل عن خطتها لافتتاح 6 صالات عرض و 10 مراكز صيانة ( تتضمن بيع وقطع غيار ) ، حتى نهاية عام 2024 في مدن رئيسية ، رئيس مجلس إدارة “الوعلان للتجارة” فهد بن سعد الوعلان علق بهذه المناسبة : “نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع “مجموعة رينو” التي تتميز سياراتها بالتصاميم المتطورة والتقنيات المبتكرة ، ونتطلع من خلال هذا التحالف الاستراتيجي بين الشركتين إلى تقديم الأفضل لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية”.

وأضاف:”سنستفيد من القدرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة من أجل المضي قُدماً في خدمة السوق بالشكل الذي يليق بهذه العلامة الفرنسية الشهيرة، وتعزيز تواجدها خلال الفترة المقبلة. لا شك أن آفاقاً واعدة تنتظرنا، وأمامنا الكثير من الفرص للتوسع خلال الفترة القادمة، عبر افتتاح المزيد من المراكز المتطورة في مناطق عدة لتكون “رينو” قريبة من محبيها وعملائها ومن أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير قطع الغيار”.

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الوعلان رينو ستقدم طرازات جديدة في فروعها الحديثة

كما أكد المدير العام لعمليات رينو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط و منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود على أهمية السوق السعودية بالنسبة لمجموعة “رينو”، معرباً عن سعادته في اختيار شركة “الوعلان للتجارة” موزعاً رسمياً لعلامة “رينو” في السعودية، نتيجة للتاريخ العريق والسمعة المميزة التي تمتلكها الشركة في سوق السيارات، فضلاً عن مسيرتها الناجحة وقدرتها على الاستثمار وتمثيل العلامة بشكل مميز .

و أضاف بانود :”نتوقع أن تشهد فترة 2024 القادمة نمواً لمبيعات مركبات “رينو” في السوق السعودية ، في ظل الشراكة الاستراتيجية الجديدة. وسيتم طرح مجموعة من أحدث الطرازات، والتي تتناسب مع طبيعة المملكة وأذواق العملاء المتنوعة. كما ستتعاون “رينو” مع شريكها لتأمين الدعم اللازم وتدريب وتمكين الموظفين على أحدث التقنيات والخدمات المتطورة والمبتكرة وتوفير قطع الغيار لضمان تقديم تجربة مميزة ومثالية للعملاء”.

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