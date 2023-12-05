تويوتا أوربان الإس يو في الاختبارية تستعرض مستقبل السيارات الكهربائية من الشركة

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت تويوتا عن أحدث طرازاتها الاختبارية الكهربائية، وهي تويوتا أوربان الإس يو في الاختبارية، في منتدى كينشيكي في بروكسل، بلجيكا.

مزايا عديدة تنطلق بها تويوتا أوربان الإس يو في الاختبارية

تستعرض هذه السيارة الكروس أوفر المدمجة سيارات الكهربائية المستقبلية، وهي الأولى من بين ست سيارات، لم تذكر شركة صناعة السيارات النموذج الذي ستحل محله هذه السيارة الكهربائية ولكنها تلمح إلى أنها نسخة كهربائية من ياريس كروس، وهي سيارة كروس صغيرة الحجم تعتمد على ياريس هاتشباك، وهذا يعني أنه سيتم وضعه تحت كورولا كروس، وبالتالي، من غير المرجح أن يأتي إلى أمريكا.

لكن ظهور سيارة تويوتا الكهربائية يعد خبرًا كبيرًا، خاصة وأن العلامة التجارية متهمة بأنها مناهضة للسيارات الكهربائية، وإليكم ما نعرفه حتى الآن، سيتناسب خياران للبطارية مع الاحتياجات المختلفة عندما يصل طراز أوربان إس يو في الاختباري إلى مرحلة الإنتاج، من المحتمل وجود نموذج قصير المدى وبأسعار معقولة ومشتق طويل المدى، سيكون الدفع الأمامي والدفع الرباعي متاحًا للعملاء للاختيار من بينها.

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وعلى الرغم من الأبعاد المدمجة، تتميز السيارة أوربان إس يو في الاختبارية بتصميم متين وارتفاع كبير وعجلات كبيرة للطرق الوعرة، وتعتمد الواجهة الأمامية على أسلوب تصميم Hammerhead الجديد من تويوتا، كما رأينا في سيارة Crown Signia إس يو في الجديدة، من حيث الحجم، يبلغ طول السيارة أوربان إس يو في الاختبارية 169.2 بوصة، وعرضها 71.7 بوصة، وارتفاعها 63.8 بوصة، وهذا يجعلها أصغر بكثير من سيارة RAV4، سيارة تويوتا الأكثر مبيعًا في أمريكا.

وقد تكون صغيرة، لكن الشركة اليابانية تعد بأن سيارة أوربان إس يو في الاختبارية تتمتع بتصميم داخلي واسع يمكن تهيئته ليناسب مساحة الشحن أو غرفة الركاب، كما ذكرنا سابقًا، هذه واحدة من ست سيارات كهربائية ستقدمها تويوتا إلى السوق الأوروبية بحلول عام 2026، وبالطبع، نتوقع بيع عدد قليل منها في الولايات المتحدة، السيارة الكهربائية الوحيدة المتوفرة محليًا من تويوتا هي bZ4X، والتي لم يتم بيعها بشكل جيد، وفقًا للتجار.

وبصرف النظر عن ذلك، لم تشارك تويوتا أي تفاصيل إضافية، وتقول شركة صناعة السيارات إنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات في عام 2024، مما يمنحنا فكرة أفضل عما يمكن توقعه من أحدث طراز اختباري كهربائي للعلامة التجارية، لن نتفاجأ إذا بقي التصميم على حاله، حيث ظهرت العديد من سيارات تويوتا الحديثة، مثل C-HR الجديدة، لأول مرة بتصميم اختباري.

في حين أن العلامة التجارية التي تتخذ من طوكيو مقراً لها تستعد لتقديم مجموعة من السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات الصلبة، فإن تويوتا لا تؤمن بوضع كل بيضها في سلة السيارات الكهربائية، تعمل الشركة جاهدة على جعل الهيدروجين سائدًا، وقالت مؤخرًا إنها تدرس فكرة تقديم سيارة لاند كروزر تعمل بالهيدروجين.

وفي الختام، بالطبع، نتوقع أن تشكل السيارات الهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء جزءًا من تشكيلة تويوتا العالمية لسنوات قادمة حتى تتمكن الشركة من تلبية احتياجات عملائها الهائلة (والمتنوعة).

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