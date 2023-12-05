ترقيات تسلا سايبرتراك لتحسين الأداء تنطلق فور ظهور الشاحنة الكهربائية

دبي - كتب محمد فتوح - قدمت آنبلجد بيرفورمانس المتخصصة في ضبط سيارات تسلا، بعد أيام قليلة من إطلاق شاحنة تسلا سايبرتراك، مجموعات ما بعد البيع للطرق الوعرة والبرية للشاحنة الكهربائية التي طال انتظارها، تسمى آب إينفينسيبل أو الشاحنة التي لا تُقهر.

يمكن أن تكون مجموعات ما بعد البيع الخاصة بـ آنبلجد بيرفورمانس هي الحل الأمثل للمتبنين الأوائل الذين يرغبون في تحسين قدرات الشاحنة الكهربائية، أو على الأقل لأولئك الذين يرغبون في مواجهة التضاريس الوعرة من خلال شاحنتهم المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

تحتوي مجموعة ترقيات آنبلجد بيرفورمانس على كل شيء تقريبًا، بدءًا من الترقيات الميكانيكية وحتى ملحقات الطرق الوعرة، مثل شريط الإضاءة LED مقاس 50 بوصة بسعر 1995 دولارًا. تتوفر مجموعة الرفع مقاس 2.5 بوصة مقابل 9995 دولارًا، وهي مثالية لإزالة عوائق الطرق الوعرة دون الإضرار بالهيكل الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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تمتلك الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا العديد من مجموعات الحماية معروضة للبيع، بما في ذلك المصد الأمامي الفولاذي (2995 دولارًا)، والمصد الخلفي مع جهاز استقبال وصلة المقطورة (3995 دولارًا)، ومصدات من ألياف الكربون (2850 دولارًا)، وألواح متأرجحة من الصلب الكربوني (2795 دولارًا)، وأسفل الهيكل درع (2295 دولارًا) وقضيب أمامي من الفولاذ الكربوني (1995 دولارًا).

تسلا سايبرتراك تجذب الأنظار بترقيات الطرق الوعرة

عندما أصدرت آنبلجد بيرفورمانس مجموعة من الجنوط المزخرفة للطراز Y في أكتوبر الماضي، وعدت الشركة بأن سايبرتراك ستحصل على واحدة أيضًا. يبلغ قياس الجنوط المزخرفة 20 بوصة، ومجموعة إطارات BF جودريش أول تيرين، ستكلف المالكين ما يصل إلى 2252.75 دولارًا للقطعة الواحدة، مع اختلاف الأسعار اعتمادًا على التشطيب والإطارات المستخدمة.

تشمل المنتجات الأخرى المتوفرة في حزمة آب إينفينسيبل جنوط غير مزخرفة (بدءًا من 1,398.75 دولارًا)، ومجموعة رفوف السقف (1,395 دولارًا)، ودوارات الفرامل (بدءًا من 1,195 دولارًا)، ووسادات الفرامل (بدءًا من 395 دولارًا)، ومجموعة خط الفرامل (295 دولارًا)، وحامل جانبي للألواح (995 دولارًا) ووصلات نهاية القطع السريع لشريط التأثير الأمامي والخلفي (من 325 دولارًا) ونظام منزلق تخزين السرير (100 دولار) وحامل ستار شيب ستارلينك (75دولارًا).

قال بن شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة آنبلجد بيرفورمانس “تم تصميم مجموعة آب إينفينسيبل لتمكين مالكي سايبرتراك، وتجهيزهم للتغلب على أصعب التضاريس، والشروع في مغامرات غير عادية، وتعزيز القدرات الكامنة في سايبرتراك”.

“بينما نشتهر بنظام التعليق عالي الأداء الخاص بالسباقات وترقيات المكابح، فإن آب إينفينسيبل تدور حول غرس هذا الحمض النووي في سايبرتراك للارتقاء بها إلى آفاق جديدة وتعزيز التجربة على كل المستويات.”

قالت آنبلجد بيرفورمانس إن مجموعة المنتجات بأكملها ستصدر في أوائل عام 2024. وستقوم الشركة بشحن مجموعات الطرق الوعرة في وقت مبكر من هذا الشهر.

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