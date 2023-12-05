دبي - كتب محمد فتوح - افتتحت شركة الجبر التجارية رسمياً صالة عرض سيارات JMC في مدينة الرياض ، حيث يأتي افتتاح المعرض في حي القادسية شرق الرياض في إطار الخطة التي وضعتها الشركة لتكون أقرب إلى عملائها عبر استراتيجية توسعية مرحلية تنتهي بالتواجد في كافة مناطق المملكة، بدأت الجبر التجارية في تنفيذها بعد إعلان حصولها على وكالة سيارات JMC في السوق السعودي في الربع الأخير من العام الماضي 2022 .

الجبر التجارية تفتتح معرض سيارات JMC في الرياض

أقيم حفل بمناسبة الافتتاح حضره رئيس مجلس إدارة شركة جينق لنق موتورز السيد تشو تيا نجو وعدد من المسؤولين في الشركة وعدد كبير من الإعلاميين والمهتمين بقطاع صناعة السيارات في المملكة .

عضو مجلس إدارة شركة الجبر التجارية الأستاذ محمد بن إبراهيم الجبر تحدث بهذه المناسبة قائلاً : نعمل بشكل متواصل وفق منهجية تقوم على توفير البنية التحتية المتكاملة لتواجد سيارات JMC في السوق السعودي، والتي تتضمن التوسع في افتتاح صالات العرض ومراكز الصيانة ونقاط قطاع الغيار لتقديم أفضل خدمة لعملائنا كما هو معهود عن شركاتنا دائماً خصوصاً في خدمات ما بعد البيع التي نضعها وفقاً لاستراتيجيتنا على أنها أساس العلاقة المستدامة مع عملائنا، واليوم انضمت صالة العرض الرئيسية في حي القادسية بمدينة الرياض إلى قائمة صالات العرض لسيارات JMC وستكون هناك المزيد من صالات العرض التي سيتم افتتاحها خلال المرحلة المقبلة .

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الجبر التجارية ستقدم خدمات الصيانة وقطع الغيار في معرض سيارات JMC الجديد في الرياض

وحول مميزات صالة عرض سيارات JMC بحي القادسية في الرياض أوضح الجبر بأنه تم تجهيز الصالة بكافة المقومات التي تعطي تجربة مميزة لعملائنا عند التواجد داخلها للتعرّف على إمكانيات ومواصفات سيارات JMC مع قيام فريق المبيعات بتقديم الشرح الكامل والإجابة على كافة الاستفسارات التي تساعد العميل في اتخاذ قراره حول السيارة والفئة التي تناسب احتياجه، مرحّباً بكافة العملاء والزوّار لزيارة الصالة والتعرّف على سيارات JMC والخدمات التي تقدمها الشركة بناء على طلب العملاء في الشاحنات وتجهيزها بالمعدات والمواصفات الخاصة التي تناسب طبيعة الأعمال التي سيتم استخدامها فيها.

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