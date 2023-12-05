شاهد: مجموعة سيارات ضخمة للغاية في أستراليا تكلفتها أكثر من 375 مليون ريال

دبي - كتب محمد فتوح - نحن لسنا غرباء على مشاهدة مجموعة سيارات ضخمة، ولكن لورانس إيسكالانتي، وهو رجل أعمال أسترالي فلبيني، ربما لديه واحدة من أكبر المجموعات التي رأيناها، وتمتلك إيسكالانتي “مجموعة LEE” في بيرث، أستراليا الغربية، وبصفته المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Virtual Gaming Worlds (VGW)، بدأ في جمع مجموعته الواسعة من السيارات الرياضية والسيارات الخارقة أثناء الوباء.

جولة حول مجموعة سيارات ضخمة أسترالية بمئات الملايين من الريالات

فمن بداية متواضعة ضمت 49 سيارة، تطورت إلى حوالي 120 سيارة، مع توقع التوسع إلى حوالي 190 سيارة في الأشهر الـ 12 المقبلة، ويتفاعل لورانس بنشاط مع مجموعته المتنوعة من السيارات، والتي تشمل سيارات الركاب، وسيارات السباق GT3، والسيارات الفائقة، والطرادات اليومية، وتعرض مجموعة متنوعة رائعة من العلامات التجارية، والجدير بالذكر أن المجموعة تحتوي على عدد كبير من سيارات فيراري ولامبورغيني.

ومن بين السيارات المميزة في هذا التجميع الاستثنائي سيارة لامبورجيني سنتيناريو GTR (واحدة من اثنتين في أستراليا)، وهوراكان 60th Anniversary STO Special Edition، وفورد GT (ربما واحدة من أربع سيارات في أستراليا)، والعديد من سيارات فيراري الحديثة، مثل 488 بيستا سبايدر، وSF90 و812 GTS المصممة خصيصًا، تضم المجموعة أيضًا طرازات فريدة مثل مكلارين إلفا في كل من نسختي Full Carbon Series وSpeedlegend، بالإضافة إلى سيارة مكلارين P1 الخارقة المرموقة، تشمل الإضافات الجديرة بالملاحظة كونجسيج أجيرا RS (واحدة من اثنتين)، وجيميرا، و(تقريبًا) مجموعة رولزرويس بأكملها.

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ويمتلك إيسكالانتي واحدة من 40 سيارة فقط من طراز أستون مارتن فالكيري AMR Pro مخصصة للحلبات فقط في العالم، وترتدي طلاء يشبه فيراري SF-23، ولحسن الحظ، من المقرر أن يأخذها إلى المسار قريبًا، تمامًا كما أرادت أستون مارتن أن يفعل أصحابها، وتم تطبيق تعديلات فنية، بما في ذلك الشحن الفائق والضبط لزيادة القوة الحصانية، على بعض المركبات، مع تسليط الضوء على تفاصيل محددة لطرز مثل ماكلارين إلفا وكوينيجسيج جيميرا، ومن المثير للإعجاب أنه تم تسجيل الطريق للسيارات الفائقة، بما في ذلك طرازات القيادة اليسرى، من خلال خبرة أحد المتخصصين في سيدني.

وفي الختام، فإن إيسكالانتي لم ينته بعد من هذه المجموعة، وهناك خطط لدمج المزيد من السيارات، بما في ذلك الانتهاء من سيارة Holy Trinity المرغوبة من السيارات الفائقة: ماكلارين P1، وبورشه 918، وفيراري لافيراري.

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