معرض الرياض للسيارات 2023.. عودة مبهرة مع مجموعة متنوعة من السيارات والأنشطة

دبي - كتب محمد فتوح - يعود معرض الرياض للسيارات 2023، في نسخته الرابعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليعزز مكانته كأحد أهم المعارض للسيارات في الشرق الأوسط. ويقام المعرض في منطقة المملكة أرينا ضمن موسم الرياض، ويستمر لمدة 5 أيام، من 5 إلى 9 ديسمبر.

معرض الرياض للسيارات 2023

يضم معرض الرياض للسيارات 2023 أكثر من 30 سيارة جديدة سيتم الكشف عنها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السيارات الرياضية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان. كما سيشارك في المعرض أكثر من 50 شركة عالمية مصنعة للسيارات، بما في ذلك تويوتا، مرسيدس، شانجان، بيجو، سيتروين، شيفروليه، جي إم سي، جيتور، أم جي، كيا، جاك، هونشي، لينك اند كو، فورثينج، جا ي ام سي، جيلي، هيونداي، مازدا، رينو، هافال، ولوسيد.

ومن أبرز السيارات التي سيتم الكشف عنها في المعرض سيارة “هامر” الكهربائية الجديدة، والتي ستكون أول سيارة من إنتاج جنرال موتورز تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل. كما ستشهد النسخة الحالية من المعرض تركيزًا واضحًا على السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية.

إعلان

السيارات الجديدة في معرض الرياض للسيارات 2023

بالإضافة إلى السيارات الجديدة، سيقدم معرض الرياض للسيارات 2023 مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية، بما في ذلك عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، وحلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات. كما سيضم المعرض منطقة مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة خاصة تستعرض سيارات من أشهر أفلام هوليوود.

ويضم معرض الرياض للسيارات 2023 ، أغلى سيارة في العالم، وهي سيارة “رولز رويس بولتز فيلا”، والتي تتراوح قيمتها بين 200 إلى 300 مليون ريال. وتعرض السيارة للمرة الأولى في الخليج العربي أمام الزوار لتفحصها ومشاهدة محتواها، حيث ستعرض داخل قاعة vip. كما يوجد عدد كبير من السيارات الأخرى النادرة والمعدلة والكلاسيكية التي تعرض للبيع للمرة الأولى، وتصل أسعارها إلى 80 مليون ريال.

السيارات الرياضية في معرض الرياض للسيارات 2023

ويسمح معرض الرياض للسيارات 2023 استثنائيًا بتسجيل السيارات الرياضية والنادرة والمعدلة والكلاسيكية تسجيلًا فوريًا، إضافةً إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة شركات عملاقة من صناع السيارات.

ويقدم معرض الرياض للسيارات 2023 الرياض للسيارات فعاليات وأنشطة فريدة واستثنائية لعشاق وهواة السيارات، كتدشين 3 سيارات تطلق للعالم لأول مرة من المعرض مع الكشف عن أحدث السيارات، وإعلان رسمي لأول مرة عن الطراز الجديد من سيارات سباقات فيراري بمحركها الجديد، إلى جانب تخصيص جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد عن 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية.

كما تشمل فعاليات المعرض، مشاركة مصنع “باجاني” بمتحف يقام لأول مرة في العالم خارج إيطاليا، حيث يستعرض المتحف تاريخ صناعة الشركة العريق ومنطقة البلازا بتصميمها الجذاب، إضافةً إلى وجود 30 سيارةً من أندر سيارات فيراري الكلاسيكية لأول مرة في الشرق الأوسط، ومشاركة رسمية لـ18 مصنعًا للسيارات النادرة والرياضية، وإقامة مزادات علنية عالمية بإدارة شركة مزادات “سلفرستون” البريطانية.

السيارات الكهربائية في معرض الرياض للسيارات 2023

ومن أبرز السيارات التي سيتم الكشف عنها في معرض الرياض للسيارات سيارة “هامر” الكهربائية الجديدة، والتي ستكون أول سيارة من إنتاج جنرال موتورز تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل. كما ستشهد النسخة الحالية من المعرض تركيزًا واضحًا على السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والهيدروجينية.

بالإضافة إلى السيارات الجديدة، سيقدم معرض الرياض للسيارات 2023 مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية، بما في ذلك عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، وحلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات. كما سيضم المعرض منطقة مخصصة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة خاصة تستعرض سيارات من أشهر أفلام هوليوود.

ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وتحت شعار “حيث يتسارع نبضك”، تستعد العاصمة الرياض لاحتضان معرض الرياض للسيارات في تجربة شيقة، خلال الفترة من 5- 9 ديسمبر المقبل في منطقة المملكة أرينا، وذلك على مساحة إجمالية 86,000 متر مربع وفي أكبر تجمع من نوعه لوكلاء السيارات في المملكة.

معرض الرياض للسيارات 2023 تجارب استثنائية

وفي تجربة استثنائية تنتظر عشاق ومحبي السيارات، يتوقع أن يستقطب هذا الحدث خلال فعالياته أكثر من 250,000 زائر من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو فرصة مميزة يتنافس به صانعو السيارات لعرض أحدث المركبات والإكسسوارات والخدمات المتعلقة بهذا القطاع المزدهر في المملكة.

تابع ايضا: معرض الرياض للسيارات 2023 سيشهد اليوم إفتتاح عالمي