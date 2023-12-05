مزاد للوحات الإلكترونية تنظمه الإدارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء ٢١ جمادى الأول

دبي - كتب محمد فتوح - طرحت الإدارة العامة للمرور مزاد للوحات الإلكترونية بلوحات مميزة وفئات جديدة من حرف وحرفين ورقم ورقمين، يستمر من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساء. وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ذلك على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أكس عبر منصة أبشر .

يتمكن الراغبون في شراء اللوحات المميزة من المشاركة إلكترونيا عبر المنصة المعلن عنها، وأوضحت إدارة المرور أن البيع سيستمر حتى مساء اليوم 21 جمادى الأول 1445 هـ الموافق 5 ديسمبر 2023.

أغلى لوحات مزاد سابقة

نظمته الإدارة العامة للمرور في مارس الماضي وصل سعر لوحة سيارة تحمل حرف ورقم (ط 1) إلى أكثر من مليوني ريال.

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وكانت الإدارة العامة للمرور قد حددت قيمة اللوحة (ط 1) بمبلغ مليون ريال، والذي ضم لوحات تتكون من حرف أو اثنين بخلاف الأرقام. فيما حققت اللوحة “ع 4” 525 ألف ريال، واللوحة م م 22” 235 ألف ريال.

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