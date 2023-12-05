فولكس فاجن كاليفورنيا تظهر أثناء اختبارها بدون تمويه قبل الكشف عنها

دبي - كتب محمد فتوح - قبل بضعة أشهر، كشف قسم المركبات التجارية في فولكس فاجن عن سيارة التخييم فولكس فاجن كاليفورنيا الاختبارية مع ادعاء أنها كانت مطابقة تقريبًا لنسخة الإنتاج، وكما وعدت، فإن نسخة الإنتاج هذه تبدو وكأنها سكين الجيش السويسري لشاحنة، ولقد تم رصد كاليفورنيا هنا وهي تحمل شارة Multivan، لكن سقفها المنبثق يكشف أنها أكثر من مجرد ناقلة ركاب.

ما الذي نعرفه عن فولكس فاجن كاليفورنيا

نحن نميل إلى التفكير في التخييم كشيء ينبغي القيام به في الطقس المعتدل، ولكن هناك مغامرون بيننا يستمتعون بالبرد، وبالنسبة لهم، لا يمكن للسقف المنبثق أن يتجمد.

أما بالنسبة للتصميم، فإن الشبكة الأمامية متطابقة تقريبًا مع تلك الموجودة في الطراز الاختباري، ولكنها ظهرت ستة فتحات سحب جديدة أسفل شارة فولكس فاجن، والتي تحيط بها إضاءة LED كاملة العرض، يتم سحب عينك إلى الخلف من خلال خط الكروم، والذي يؤكد أسفله منفذ الشحن (أو على الأقل الباب المؤدي إلى أحدهما) على الدفع الهجين الإضافي، استمر في العودة على طول حاجز الباب، ويتم حل الخط في المصابيح الخلفية الحادة، والتي، لحسن الحظ، تتجنب الاتجاه الحالي المتمثل في الاتصال دائمًا ببعضها البعض.

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ويتعارض الخط المميز من الأبواب الأمامية إلى أعلى مع الخطوط المغلقة في الخلف، وعلى الرغم من أن السيارة البيضاء نادرًا ما تسعد بخلفية بيضاء، إلا أنه يتعين علينا أن نهنئ المصممين على إخفاء طول وارتفاع هذه الشاحنة متعددة الأغراض بشكل أنيق.

ولسوء الحظ، لا شيء من هذا يهم كثيرًا بالنسبة لنا نحن الأمريكيين في هذه المرحلة، حيث لم يتم تأكيد دخول شاحنة الكارافانات في كاليفورنيا لسوقنا، إذا حدث أي شيء، فقد نحصل على بعض الملحقات الخاصة لمعرف المواصفات الأمريكية، شرب حتى الثمالة، هناك نسخة العربة من ذلك أيضًا، لكنها تأتي بنفس القصة.

وفي الختام، أقرب ما يمكن أن نحصل عليه هو فورد ترانزيت تريل كامبر فان، وعلى الرغم من أن هذا خيار ذو قدرة عالية وواسع جدًا، إلا أنه لا يتمتع بأناقة حافلة وبدلاً من ذلك، يمكن للمرء دائمًا أن يسلك طريق ما بعد البيع، وقد رأينا العديد من الأمثلة الرائعة – خيمة السقف وكل شيء.

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