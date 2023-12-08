شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلل في مضخات الوقود.. شركة هوندا تستدعي 1.13 مليون سيارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغت شركة هوندا لصناعة السيارات اليابانية وفرع تابع لها في الولايات المتحدة، وزارة النقل اليوم الجمعة أنهما ستستدعيان إجمالي 1138250 سيارة لإصلاحها مجانا بسبب خلل في مضخات الوقود.

ونقلت اليوم الجمعة صحيفة جابان تايمز اليابانية، عن مصادر مطلعة قولها إن مضخات الوقود يتم تصنيعها من جانب شركة دينسو لقطع غيار السيارات.

خلل بالسيارات

يشمل الاستدعاء 1138046 سيارة من 25 طرازا من سيارات هوندا، بما في ذلك إن - بوكس، وفيت وستيب وجن، و204 إن إس إكس، تم تصديرها لليابان من الشركة الفرعية في الولايات المتحدة.

وقد تم تصنيع هذه السيارات في الفترة من يونيو 2017 إلى سبتمبر 2020، وبحسب الوزارة، فإن وجود خلل في مادة صمغية قد يمنع مضخات الوقود من العمل، ويتسبب في تعطل المحرك أثناء سير السيارة.