أسعار سيارات بيجو تسجل زيادات جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الفرنسية في السوق المحلية، وشهدت القائمة الجديدة التي أخطرت بها شركة مانسكو أوتوموتيف، شبكة موزعيها المعتمدين اليوم طرح موديلات 2024 من سيارات العلامة الفرنسية.

وشملت قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2024 الجديدةالصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتيف، طرازات «301، و408، ونيو 2008، و3008، و5008».

وبحسب قائمة شركة مانسكو أوتوموتيف الجديدة فإن أسعار سيارات بيجو موديل 2024 شهدت زيادات سعرية مقارنة بموديلات 2023.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2024 الجديدة الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتيف بعد طرحها اليوم في مصر.

أسعار سيارات بيجو موديل 2024

الفرنسية بيجو 408

كانت شركة مانسكو أوتوموتيف قد طرحت مؤخراً السيارة الفرنسية بيجو 408، وتسعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة.

تأتي السيارة الفرنسية بيجو 408، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مرتبط بشاحن تيربو بقوة 215 حصان مع أقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة الفرنسية بيجو 408 بطول 4,687 مم وعرض 1,859 مم، وارتفاع 1,478 مم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2,787 مم، وسعة خزان الوقود 50 لترK ,مساحة الشنطة 536 لتر - 1,611 لتر (عند طي المقاعد الخلفية).

عوامل السلامة والأمان في بيجو 408



تم تعزيز السيارة الفرنسية بيجو 408 الفرنسية في فئتيها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة أبرزها:

• وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مساعد فرامل عند الطوارئ EBA

• فرامل يد كهربائية EPB مع مساعد عند صعود مرتفعات

• مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة

• حساسات ركن أمامية وخلفية

• كاميرا خلفية 180ﹾ + نظام تنظيف

• نظام تنبيه لضغط الإطارات

• برنامج تنبيه السائق

• قفل أوتوماتيك للأبواب مع التحرك

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مؤشر لقياس درجة الحرارة الخارجية

التجهيزات الخارجية والداخلية





وفقاً للكتيب الخاص بالسيارة والذي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة منه فإن مانسكو أوتوموتيف تقدم السيارة الفرنسية بيجو 408 في مصر بـ 6 ألوان خارجية منهم لونان جديدان وهما: أزرق بدرجة Obsession الجديدة الخاصة بتدشين السيارة، ورمادي Titanium، كما يتوفر درجة أخرى من اللون رمادي Cumulus وكذلك اللون الأسود و الأبيض اللؤلؤي و الأحمر.