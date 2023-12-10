شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتجاوز صادرات "هيونداي" و"كيا" مليوني وحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن تبلغ صادرات شركة هيونداي موتور، وكيا، مليوني وحدة في عام 2023، وذلك نظرا لانتعاش السوق بعد جائحة فيروس كورونا.

وشحنت هيونداي وكيا 945 ألفا و 62 وحدة و867 ألفا و 136 وحدة على التوالي من السيارات، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

مبيعات هيونداي وكيا

وأشارت الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، أن الرقم المجمع يمثل زيادة بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ويتوقع مسؤولو الصناعة، أن تتجاوز مبيعاتهما في الخارج لعام 2023 بأكمله مليوني وحدة لأول مرة منذ عام 2016.

وأوضحت مجموعة هيونداي موتور، أن هذه الزيادة جاءت بعد أن وسعت المجموعة قدرات الإنتاج المحلي، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم.

سيارات كيا وهيونداي

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 43.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

وتجاوزت بذلك إجمالي الشحنات في العام السابق البالغ 41.5 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر السيارات المباعة 24 ألف دولار، بزيادة 68% عن 14 ألف دولار في عام 2016.