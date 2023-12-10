شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات شهرية قياسية للسيارات الكهربائية حول العالم بنحو 1.3 مليون وحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت وتيرة الإقبال على السيارات الكهربائية الجديدة بشكل نسبي حول العالم وفقًا لبيانات شركة " أي في فوليمس”. وأكد الباحث خوسيه بونتيس تسجيل 1,279,000 سيارة كهربائية جديدة للركاب على مستوى العالم في أكتوبر. فيما ارتفعت المبيعات ب37% أكثر من العام الماضي، وهو أقل بنحو 12000 سيارة فقط عما كان عليه في سبتمبر وفق ما ذكر موقع إنسايد إي فيس.

وتبلغ حصة السيارات القابلة لإعادة الشحن من إجمالي تسجيلات السيارات العالمية 17% بما في ذلك 12% للسيارات الكهربائية بالكامل و5% للسيارات الهجينة (الهايبرد).

ارتفاع نسبة السيارات الهجينة

ومن الإيجابي بشكل خاص معدل النمو القوي الذي يبلغ 33% على أساس سنوي لجميع السيارات الكهربائية على الرغم من أن السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء شهدت زيادة أعلى بنسبة 46% على أساس سنوي. وهناك احتمال كبير جدًا أن نشهد في نوفمبر أو ديسمبر أكثر من 1.4 مليون تسجيل جديد للسيارات الكهربائية، لذا ترقبوا المزيد من الأرقام القياسية.

تسجيل السيارات الإضافية لهذا الشهر:

وسجلت السيارات الكهربائية بالبطارية: حوالي *870.000* و12% من حصة السوق

السيارات PHEV: حوالي *409.000 و5% من حصة السوق

الإجمالي: 1,279,000 (بزيادة 37%) وحصة سوقية 17%

وحتى الآن ووفق البيانات فقد سجل هذا العام أكثر من 10.7 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي حجم المبيعات. ويتوقع محللون تحسن هذه النتيجة بشكل كبير في عام 2023 ومن المحتمل أن تصل إلى أكثر من 13 مليون وحدة.

تفوق «تسلا»

كما هو الحال سابقًا، استمر طراز واي من شركة "تسلا" الأمريكية في تحقيقه أعلى نتائج ليكون الطراز الأكثر مبيعًا في العالم الذي يعمل بالقابس الإضافي في أكتوبر مع أكثر من 78000 تسجيل جديد.

تمامًا كما حدث في سبتمبر فقد جاء في المراتب اللاحقة لطراز واي خمس طرازات كلها أسماء لشركة " بي واي دي" الصينية وذلك وفق حساب السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية فقط والهجينة معًا، تليها سيارة تسلا أخرى (الطراز 3) وثلاثة نماذج صينية أخرى.

الطرازات العشر الأوائل

جاء ترتيب الطرازات كالتالي : تسلا موديل Y - 78,250 وبي واي دي سونج بلس و بي واي دي يوان بلس و بي واي دي كوين بلس و بي واي دي سيجال وبي واي دي دولفين وتسلا موديل 3 و جي ايه سي ايون واي وولينج بينجو وبي واي دي هان.

وبعد الأشهر العشرة الأولى من العام اقتربت سيارة Tesla Model Y من مليون تسجيل في حين وصلت المكونات الإضافية ل BYD Song إلى ما يقرب من 500 ألف وحدة. واحتل طراز تسلا3 المرتبة الثالثة حيث حصل على أكثر من 417000 تسجيل.

ومن حيث كفاءة الشحن كانت أفضل السيارات الكهربائية غير التابعة لشركة تسلا وغير الصينية هي سيارة فولكس فاجن ID.4 مع أكثر من 151000 وحدة وسيارة فولكس فاجن ID.3.

تقسيم العلامات التجارية

من حيث العلامات التجارية أصبحت بي واي دي أقوى تاركة تسلا وراءها بما يقرب من 290.000 تسجيل جديد في أكتوبر حيث تفوقت بشكل ملحوظ على تسلا بأكثر من 115.000 وحدة.

وأصبحت بي واي دي على قدم المساواة تقريبًا مع تسلا في قطاع السيارات الكهربائية في الربع الثالث ولكن في الربع الرابع وربما في عام 2024 قد تكون بي واي دي هي اللاعب الأول من حيث حجم السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV).