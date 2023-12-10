ارتفاع أسعار سيارات جاك موديل 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لموديلات 2024 من سيارات جاك، وشهدت قائمة أسعار سيارات جاك الصادرة اليوم عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، ارتفاعاً في أسعار جميع سيارات جاك موديل 2024.

وضمت القائمة الجديدة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، سيارات "جاك s2، جاك js3، js4، j7"

وأصبح سعر أرخص سيارات جاك في السوق المصرية بعد الزيادات الجديدة 725000 جنيه وفقاً للقائمة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة الجديدة الصادرة من المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، الوكيل المحلي لعلامة جاك، والمرسلة اليوم إلى الموزعين المعتمدين.

أسعار سيارات جاك في مصر

كانت مجموعة القصراوي قد أعادت مؤخراً طرح السيارة JS2 بعد غياب، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لترًا بإمكانه توليد قوة 113 حصانًا وأقصى عزم دوران 146 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT، بالتالي يتقارب أداؤها ومواصفاتها الفنية إلى حد كبير مع شقيقتها JS3.