شكرا لقرائتكم خبر عن "تقرير" أكثر من 90 الف سيارة صينية تم بيعها في السوق السعودي لعام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل التنامي السريع والانتشار الكبير لصناعة السيارات الصينية في العالم , ودخولها أسواق كبيرة, كان منذ وقت ليس بعيد صعب المنال في مخيلة البعض, فالعلامات الصينية تدخل في بوتقة ليس فقط التواجد بل والمنافسة, وهذا ما رأيناه بأعيننا في الفترة الأخيرة, حيث شهد معرض ميونخ الدولي IAA Mobility حضور لافت للعلامات والشركات الصينية, ولم يعد الأمر مجرد مشاركة وزخم فقط, بل أنه الغزو الأكبر لصناعة السيارات من قِبل الشركات الصينية.



وفي إطار ذلك, أصبحت السوق السعودية الأرض الخصبة لسوق السيارات العالمية بشكل عام, والسوق الصينية بشكل خاص, فهو السوق الأكبر نموًا في منطقة الشرق الأوسط , والخليج خاصة, الأمر الذي مهد لنموًا كبيرًا في مبيعات السيارات الصينية داخل المملكة, والتي وصلت أرقامها حول 66,882 سيارة للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 (وفق مصادر شبكة السيارات الصينية) أكبر الشبكات المتخصصة في أخبار السيارات الصينية في السوق السعودي والشرق الأوسط بل ومتابعة السوق الصيني ذاته.



ويمثل هذا الرقم وضوحًا شاملاً لمدى قوة السوق السعودي لاستيعاب المزيد في هذا المجال, والتي وصلت نسبته إلى 52.34% من إجمالي مبيعات السيارات الصينية في دول الخليج والجدير بالذكر أن سوق السيارات الصينية بالمملكة يشهد حاليًا أكثر من 20 علامة تجارية صينية ومنها شانجان وهافال وجيلي وغيرها من العلامات.



أما مبيعات السيارات بشكل عام ففي تقرير نشرته شبكة المربع نت المتخصصة في أخبار السيارات ومتابعتها في السوق السعودي أن عدد السيارات التي تم بيعها في المملكة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري هي 547,873 سيارة بزيادة حوالي 97,997 سيارة عن العام الماضي من نفس الفترة اي أنه بإرتفاع حوالي 20.7% حيث أن مبيعات سنة 2022 من نفس الفترة بلغت 449,876 سيارة.



أما في سوق السيارات المستعملة فقد قمنا بجولة داخل تطبيق مستعمل وجديد المتخصص في بيع وشراء السيارات من أصحابها حيث تبين لنا أن هناك انخفاض بسيط خصوصاً في اسعار السيارات الصينية المعروضة مثل سيارات جيلي وام جي سواً من اصحاب المعارض أنفسهم او ملاك السيارات وتبين ان بعض هذه الأسباب هي توفر اغلب السيارات المطلوبة لدى الوكيل.