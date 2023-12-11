إصدار خاص من مرسيدس بالتعاون مع سوني

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، عملاق صناعة السيارات، عن إصدار خاص "Vibes" من سيارة الفئة A، ويعد إصدار "Vibes" الخاص من سيارة الفئة A ثمرة التعاون مع شركة سوني اليابانية،وبحسب بيان صادر عن الشركة الألمانية فإن الإصدار الخاص "Vibes" من السيارة الصالون المدمجة يتواءم بشكل كبير مع جهاز الألعاب PlayStation 5 الشهير.

سعر Vibes الجديدة

وأعلنت مرسيدس أن الإصدار الخاص "Vibes" يقتصر إنتاجه على 50 نسخة فقط، ويتوفر نظير سعر يبلغ 50 ألف و626 يورو.



وأوضح البيان أن السيارة الخاصة تأتي مصحوبة بجهاز PlayStation 5، ونسخة قابلة للتنزيل من لعبة السباقات Gran Turismo 7.

ويتألق الإصدار الخاص "Vibes" بطلاء باللون الأبيض وإضاءة زرقاء اللون، ويعتمد على السيارة A 250 e الهجين Plug-in بقوة 160 كيلووات/218 حصان، وعزم الدوران الأقصى 450 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 7.4 ثوان، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى225 كلم/س. وتصل السيارة إلى مدى السير الكهربائي 76 كلم.

وتزخر المقصورة الداخلية بشاشتين قياس 10.25 بوصة، مع دعم العديد من المزايا الذكية بفضل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وجوجل أندرويد أوتو.

كانت مرسيدس، قد كشفت خلال العام الجاري عن أحدث طراز لها من سيارات AMG سيدان الكهربائية بالكامل، والتي يطلق عليها EQE.

ويشتهر قسم الأداء في AMG في مرسيدس بصناعة محركات البنزين المصنوعة يدوياً، لكن الأوقات تتغير والمحركات الكهربائية هي الشيء الجديد.

وتأتي السيارة بمحركين كهربائيين عاليي الأداء تم تصميمهما خصيصاً لـ AMG - محرك للعجلات الأمامية والآخر للعجلات الخلفية – يمكنهما إنتاج ما يصل إلى 677 حصاناً.

ونظراً لأن طراز AMG الكهربائي هذا لن يحتوي على صوت المحرك المميز والشهير لهذه العلامة التجارية، فسيتم إصدار أصوات دراماتيكية من مكبرات الصوت داخل السيارة وخارجها. وستختلف الأصوات الداخلية اعتماداً على وضع السيارة وطريقة قيادتها، وتتنوع من همهمة هادئة إلى صوت صاخب تغطيه أصوات نفاثة، يأتي ذلك، فيما تحتدم المنافسة في سوق السيارات الكهربائية عالية الأداء.