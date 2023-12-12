كيا EV9 الكهربائية ضمن قائمة ترشيحات جائزة سيارة العام 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز سيارة العام الأوروبية المرموقة COTY، إدراج السيارة كيا EV9، ضمن قائمة الترشيحات للمرحلة النهائية من جوائزها، وانضمت سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل كيا EV9، بشكل مبدئي، إلى القائمة التي تشمل 28 طرازًا جديدًا تم إطلاقها هذا العام، والذي جرى اختيارها من قبل 59 من هيئة المحلفين وحكام جوائز سيارة العام الأوروبية من 22 دولة، للمنافسة على القائمة المختصرة التي تضم سبعة مرشحين. وسيتم الإعلان عن الفائز النهائي بجائزة سيارة العام الأوروبية COTY يوم الإثنين 26 فبراير، خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات.

كيا EV9 الكروس أوفر الكهربائية

تعتمد سيارة كيا EV9 الكهربائية بالكامل، تماما مثل نظيرتها سياراة كيا EV6 الكروس أوفر الكهربائية الحائزة على العديد من الجوائز، على منصة E-GMPالمخصصة. وتتميز EV9، وهي واحدة من أولى السيارات الكهربائية ذات السبعة مقاعد في السوق، بتصميم داخلي واسع وتتيح للركاب الشعور بالراحة وكأنهم في صالة الجلوس. من حيث المدى، فإن EV9 هي الرفيق المثالي للرحلات العائلية، حيث يمكن أن تغطي ما يصل إلى 563 كيلومترًا من خلال شحن بطارية واحدة. وبفضل تقنية 800V، يمكن شحن البطارية بقوة 99.8 كيلووات في الساعة، مسافة 249 كيلومتراً في 15 دقيقة، ما يوفر كفاءة استثنائية ضمن فئتها.

وعلق جيسون جيونج، رئيس كيا أوروبا، قائلاً: "نحن فخورون بصناعتنا المتجسدة في كيا EV9، التي تنجح للمرة الثالثة على التوالي، في الدخول إلى القائمة المرشحة لجائزة سيارة العام الأوروبية. تسير كيا EV9 على خطى EV6 الحائزة على جائزة سيارة العام 2022، ما يؤكد على طموحنا وجهودنا لترسيخ مكانتنا وموقعنا كعلامة تجارية رائدة للسيارات الكهربائية في السوق الأوروبية".

جدير بالذكر أن السيارة مستندة إلى منصة E-GMP العالمية لمجموعة هيونداي، مع تزويدها بالجيل الرابع الأحدث من البطاريات الكهربائية للشركة الكورية، وستتوفر بثلاثة أنظمة كهربائية مختلفة حسب الفئة.. أولهم فئة الدفع الخلفي بالمدى القياسي، وهي فئة مزودة ببطارية 76.1 كيلوواط\س مع محرك كهربائي واحد بقوة 215 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، ما يسمح للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم\س في 8.2 ثانية.