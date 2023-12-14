أسعار فورد فوكاس موديل 2023 ترتفع 100 ألف جنيه بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية للسيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023 في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم الموافق 13 ديسبمر.

زيادات جديدة

بحسب القائمة السعرية التي أخطرت بها "أوتو جميل"، شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023، شهدت زيادات جديدة على مختلف الفئات المطروحة في مصر.

5 فئات من التجهيزات

وتتوافر السيارة فورد فوكاس الجديدة موديل 2023 في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر.

100 ألف جنيه ارتفاعاً

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على السيارة فورد فوكاس موديل 2023 “فيس ليفت” نحو 100ألف جنيه على مختلف الفئات المطروحة في مصر بحسب قائمة "أوتو جميل".

أسعار فورد فوكاس "فيس ليفت" موديل 2023

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، القائمة السعرية الكاملة لجميع فئات السيارة فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023 الصادرة عن "أوتو جميل".

سعر الفئة الأولى

- فئة Trend 4 dr من فورد فوكاس موديل 2023 ارتفعت من مليون و40 ألف جنيه لتصبح مليون و140 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية

- فئة connected 4dr من فورد فوكاس موديل 2023 ارتفعت من مليون و100ألف جنيه لتصبح مليون و200 ألف جنيه.

سعر الفئة الثالثة

- فئة connected 5dr من فورد فوكاس موديل 2023 ارتفعت من مليون و90 ألف جنيه لتصبح مليون و190 ألف جنيه.

سعر الفئة الرابعة

- فئة titanium 4dr من فورد فوكاس موديل 2023 ارتفعت من مليون 135 ألف جنيه لتصبح مليون و235 ألف جنيه.

سعر الفئة الخامسة

- فئة titanium 5dr من فورد فوكاس موديل 2023 ارتفعت من مليون 130 ألف جنيه لتصبح مليون و230 ألف جنيه.

أسعار استرشادية

جدير بالذكر أن الأسعار المعلنة في قائمة أوتو جميل، لسيارات فورد فوكاس “فيس ليفت” موديل 2023 هي أسعار استرشادية قابلة للتعديل، كذلك فإن جميع سيارات فورد فوكاس “فيس ليفت” موديل 2023 تقدم من "أوتو جميل"، معالجة بطبقة نانو سيراميك عند التسليم.