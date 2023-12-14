شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تمدد شراكتها مع فريق «آستون مارتن فورمولا 1» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وفريق آستون مارتن للفورمولا 1، عن تمديد الشراكة القائمة بينهما لتصبح شراكة إستراتيجية طويلة الأجل. وبموجبها سيُعرف الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، باسم فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" اعتبارًا من الأول من يناير 2024م.

وبدءًا من العام 2026م، ستسخّر أرامكو السعودية أفضل التقنيات لتزويد فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" بالوقود المتقدم وزيوت التشحيم، وذلك بالتزامن مع شراكة الفريق مع وحدة محرك الطاقة الجديدة في شركة هوندا.

الشريك الحصري

قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو، نبيل الجامع: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا وأن نصبح الشريك الحصري لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1".

وأضاف: "منذ بدء شراكتنا في عام 2022م، شهدنا الكثير من الإنجازات، بما في ذلك ثماني منصات تتويج هذا الموسم، ما يشير إلى مستقبلٍ مشرق لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". وتؤكد الاتفاقية، التي وُقعت اليوم، التزامنا طويل الأمد مع آستون مارتن، حيث يُمكن لخبرة أرامكو وتقنياتها أن تُسهم في تطوير سيارات فائقة الأداء، لا سيما مع تطوير الشركة لأنواع الوقود المتقدم وزيوت التشحيم".

طموح مشترك

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1"، لورانس سترول: "نحن فخورون جدًا بمواصلة وتعزيز شراكتنا الناجحة مع أرامكو، وفي الواقع، نحظى معًا بعلاقة إستراتيجية ومهمة، ويُعد الدعم الذي ستقدمه الشركة للفريق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، دليل على طموحنا المشترك.

وأضاف: "منذ عام 2022م تؤدي أرامكو السعودية دورًا مهمًا في مسيرة أستون مارتن للفورمولا 1، وبلا شك، ستصبح إسهاماتها أكثر أهمية خلال الأعوام المقبلة. ونعمل معًا على العديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الوقود المتقدم لعام 2026م".

وتابع: "عندما تبدأ شراكتنا مع وحدة الطاقة لشركة هوندا، فسيكون للخبرات التي تقدمها أرامكو السعودية ومنتجاتها دور حقيقي في أدائنا في حلبة السباق، وستمثّل قيمة كبيرة بالنسبة لنا في عددٍ من المجالات الأخرى، وخصوصًا لمجمعنا التقني الجديد لفريق آستون مارتن للسباقات".

وستواصل أرامكو وفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" العمل على مبادراتهما المشتركة في مجالات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (ستيم) والتي تهدف إلى إلهام جيل المستقبل من الفنيين والمهندسين والسائقين الشباب.