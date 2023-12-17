شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إطلاق مركز للبحث والتطوير لشواحن السيارات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ -المشروع المشترك الذي أطلق مؤخراً بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء- عن افتتاح مركز للبحث والتطوير في مدينة الرياض والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ويستخدم المركز الجديد لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، مما يؤكد التزام EVIQ بالجودة والكفاءة وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

المركبات الكهربائية

وستعزز هذه الخطوة ثقة سائقي المركبات الكهربائية في السعودية بأجهزة الشحن التابعة لشركة EVIQ، والتي سيتم اختبارها بدقة وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة للتأكد من فعاليتها وكفاءتها للعمل في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد قزاز: "يُشكل إطلاق مركز البحث والتطوير دلالة على التزامنا بالجودة والتنمية المستدامة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة".

تقنيات الشحن السريع

وأضاف: "سيساعد المركز الرائد فنّيًّا على أن نكون دوما على اطلاع على أحدث الحلول الخاصة بتقنيات الشحن السريع وذلك لتوفير أفضل تجربة شحن للمستخدمين، ولضمان تقديم حلول شحن موثوقة وفعالة لسائقي المركبات الكهربائية في السعودية".

وتابع: "يُعتبر هذا المركز ركيزة أساسية في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. عبر تركيزنا على نشر أجهزة الشحن عالية الجودة وضمان توافقها مع مختلف أنواع المركبات الكهربائية، مما سيمكننا من تمهيد الطريق لنمو منظومة المركبات الكهربائية في المملكة العربية السعودية وتطوره بشكل مستدام، والذي بدوره سيساهم بدعم أهداف أخرى أكبر للمملكة".

حلول شحن السيارات الكهربائية

وسيكون لمركز البحث والتطوير الجديد دورٌ أساسيٌّ في دعم مهام الشركة، والتي تهدف لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة من خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة.

ولا يعبر المركز الجديد فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل ويُعتبر أيضاً خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وسيمثّل مركزاً لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية في المملكة.

وتواصل شركة EVIQ تنفيذ خطتها التي تتضمن انتشار 5000 شاحن في 1000 موقع استراتيجي بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المملكة العربية السعودية.

وتُشكل هذه الخطة الطموحة، دلالة بارزة على التزام EVIQ في تحفيز نمو وتطور منظومة المركبات الكهربائية في المملكة، وانطلاق عصرٍ جديد من التنقل المستدام.