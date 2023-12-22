الأسعار الجديدة للسيارة "قشقاي" في مصر بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة نيسان مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية في مصر، والتي شهدت ارتفاعاً في أسعار جميع طرازات نيسان، كما شهدت القائمة عودة السيارة قشقاي بعد فترة غياب، وطالت الزيادات الجديدة أسعار جميع فئات السيارة التي تقدم بـ 5 فئات من التجهيزات.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية الأسعار الجديدة للسيارة نيسان قشقاي، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار نيسان قشقاي

Visia

مليون 341 ألف و500 جنيه



Visia Two Tone ext

مليون 346 ألف و500 جنيه



Accenta

مليون 406 آلاف و500 جنيه



Accenta Two Tone ext

مليون 411 ألف و500 جنيه



Tekna Two Tone ext

مليون 477 ألف و500 جنيه



Tekna

مليون 482 ألف و500 جنيه

وتعد النسخة الحالية من نيسان قشقاي هي الجيل الثالث من السيارة، وتقدم السيارة بمحرك تربو سعة 1332 سي سي، ويولد قوة 148 حصان، وعزم دوران يصل إلى : 250 نيوتن متر / 1600 لفة في الدقيقة، و تسارع 0-100 كيلو متر في الساعة (ثانية) 8.9, و إستهلاك الوقود 6.1 لتر للمئه كيلومتر و كما يوجد نظام التعليق الخلفي المنفصل.



هذا بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي متطور X-Tronic، مما يؤدي إلى تحسين في كفاءة استهلاك الوقود.



وحافظ الجيل الثالث من نيسان قشقاي على الخطوط الحادة للتصميم الخارجي الذي أسهم على نحو كبير في صُنع اسطورة السيارة نيسان قشقاي حول العالم، مع مفهوم جديد للتطور وخطوط انسيابية وتصميم عصري جذاب مُفعم بالحيوية مع اناقة تخطف الأبصار بمجرد النظر إليها، هذا بالإضافة إلى مصابيح LED أمامية وخلفية، وسقف مُميز ذو لونين.



ويبلغ طول الجيل الثالث من نيسان قشقاي 4.425 متر، وارتفاع 1.625، وعرض 1.835 متر، وهي أكبر في كل أبعادها من الجيل الثاني من نيسان قشقاي، مما يوفر المزيد من الراحة للسائق والركاب كما يزيد من مساحة الأرجل 22 ملي لركاب المقاعد الخلفية.



وتعتبر نيسان قشقاي أحد أهم موديلات نيسان التي حققت الكثير من النجاحات في مختلف الأسواق وأحد السيارات الرائدة في فئة ال SUV والتي يعتمد عليها الآلاف من عملاء نيسان حول العالم.



و تتميز فئه فيزيا بنظام المفتاح الذكي، مسند يد أمامي و خلفي، نظام مثبت سرعة Cruise Control، مرايات كهربائية و اوتوماتيكيا الطي، مصابيح ضباب أمامية LED ، مصابيح إضاءةLED كاملة، مكابح مضادة للانغلاق وبرنامج الإتزان الإلكتروني VDC Vehicle Dynamic Control، برامج قيادة متعددةDriving Modes، فتحات تكييف خلفية، قطبان سقف، فرامل ABS، فرامل يد كهربائية.



أما عن فئه اسنتا بريميوم فتتوفر بعجلات رياضية مقاس 17 و شاشة عرض 8 بوصه تعمل باللمس، ، نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي Dual Zone Auto AC، زجاج خلفي داكن اللون، سقف بانوراما زجاجي، نظام فرامل طارئة زكيForward Emergency Braking ، نظام تنبيه من التصادم الأماميIntelligent Collision Warning، نظام مراقبة ضغط الاطارات، جهاز تحذير المسافة الأمامية و الخلفية، نظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوماتيكيا ًAuto High beam، حساسات إضاءة و مطر، نظام مكابح مؤقت و كاميرا للرؤية الخلفية، نظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية Lane Departure Warning.



أما فئة تكنا فبها كل ما سبق وتتوفر بمقاعد جلد فاخرة، عجلات رياضية مقاس 19 بالإضافة إلى نظام مثبت السرعة الزكيIntelligent Cruise Control ، شاشه عرض 9 بوصه تعمل باللمس، شاشه عدادات .312 بوصة، تحكم كهربائي لوضعية المقاعد الأمامية في 8 إتجاهات، خاصية الذاكرة لوضعية مقاعد السائقMemory Seats ، نظام لدعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك بالمقاعد الأماميةFront Massage Seats ، نظام تدفئة للمقاعد الأماميةHeated Seats ، أضواء داخلية جمالية، كاميرا 360درجة Around View Monitor ونظم كشف الأشياء المتحركه عند الركنMoving Object Detection .



و قد حازت السيارة نيسان قشقاي الجديدة كلياً على أعلى تصنيف لسُبل وتكنولوجيات الأمان من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة Euro NCAP 2021 و تصنيف الخمس نجوم لما تقدمه من هيكل قوي وأحدث تقنيات الأمن والأمان.