نيسان تحتفل بإنتاج 300 ألف سيارة في مصنعها بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة نيسان مصر عن إنتاجها لـ 300 ألف سيارة منذ تأسيس مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر، وبهذه المناسبة نظمت نيسان مصر جولة تفقدية لمصنعها للإعلاميين والصحفيين، لاطلاعهم على العمليات الإنتاجية لسيارات الشركة، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تتمتع بها سيارات نيسان، وكذلك شرح مراحل التصنيع المختلفة لخطوط الإنتاج، ودور الشركة في دعم صناعة السيارات المحلية، كما تتزامن الزيارة أيضًا مع احتفال نيسان العالمية بمرور 90 عام على تأسيسها ومسيرتها الطويلة في قطاع السيارات وتأكيدًا على جهود نيسان مصر التي تتماشى مع استراتيجية نيسان العالمية.

شريف الدسوقي: السوق الأفريقي يمتلك إمكانيات نمو هائلة ومصر لديها القدرة أن تصبح نقطة تصدير إقليمية لهذا السوق الهام

وتعليقًا على الاحتفال بتأسيس نيسان العالمية، يقول المهندس/شريف الدسوقي، العضو المنتدب، نيسان أفريقيا: "تسعدنا المشاركة في احتفال نيسان العالمية بمرور 90 عامًا على تأسيسها وإنتاج مصنع نيسان في مصر لـ 300,000 سيارة. تتواجد نيسان في أفريقيا منذ 60 عامًا، وقد استطعنا خلال هذه الفترة من ترسيخ مكانتنا وإثبات قدرتنا على المنافسة وتقديم منتجات فائقة الجودة للمستهلك الأفريقي. تتمتع أفريقيا بإمكانيات هائلة لنمو قطاع السيارات على الرغم من التحديات التي تواجه كل دول القارة بدرجات متفاوتة، كما يصل عدد السيارات لكل 1000 شخص في أفريقيا إلى 42 سيارة، وفي مصر 62، بينما يصل متوسط النسبة العالمية إلى 182 سيارة لكل 1000 نسمة، ويوضح هذا حجم إمكانيات النمو التي يتمتع بها السوق الأفريقي الذي يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة. وتتضمن خطط نيسان أفريقيا خلال العام القادم أن يصبح مصنع نيسان في مصر مركزًا لتصنيع سيارات الركوب وتصديرها لقارة أفريقيا، كما سيكون مصنع جنوب أفريقيا هو مركز تصنيع سيارات النقل الخفيف، خاصة مع النمو السريع للسكان وبالأخص الشباب والموارد المتوفرة والنمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث توجد فرص حقيقية لتوطين صناعة السيارات في أفريقيا وفي مصر بالأخص".

محمد عبد الصمد: نيسان صني السيارة الأكثر مبيعًا في مصر وهو ما يؤكد الدور الريادي لنا في السوق المحلي وما نمتلكه من إمكانيات تصديرية للأسواق الأفريقية

يضيف المهندس/محمد عبد الصمد، العضو المنتدب، نيسان مصر: "نحتفل معكم اليوم بإنتاج السيارة رقم 300,000 في مسيرة هذا المصنع منذ الاستحواذ عليه عام 2004 وبدء عملياته الإنتاجية عام 2005. يواكب احتفالنا أيضًا مرور 90 سنة على تأسيس شركتنا في ديسمبر 1933. إننا نفخر بما تمكنا من تحقيقه من إنجازات هامة خلال السنوات السابقة، خاصة بعد أن تمكنت السيارة نيسان صني من أن تصبح السيارة المفضلة للأسرة المصرية والسيارة الأكثر مبيعًا في مصر، وهو ما أتاح لنا احتلال المركز الأول في السوق المصري من حيث الحصة السوقية بفضل مبيعات هذه السيارة لما تتمتع به من معايير إنتاج عالمية، وهو ما يدعم قدراتنا على التصدير للأسواق الأفريقية. إنّ لدينا خطط طموحة للسوق المصري، نسعى من خلالها لإطلاق المزيد من السيارات بالإضافة لتكنولوجيا e-POWER الثورية في صناعة السيارات. لقد قدمنا للعالم سيارات ركوب وابتكارات متميزة غيرت من منظومة التنقل في العالم. وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة مصنع نيسان في السوقين المصري والأفريقي، حيث سيتحول قريبًا لمركز استراتيجي لتصدير السيارات للأسواق الأفريقية"

رافق المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر الإعلاميين خلال الجولة، وأطلعهم على كافة المراحل التصنيعية لسيارات نيسان في مصر، بداية من مراحل التصميم وتصنيع الهياكل، ومراحل تجميع السيارة واختبارات مراقبة الجودة الصارمة التي تخضع لها كل سيارة بعد خروجها من خط الإنتاج وصولًا للمعارض وقاعات العرض. يقول فتحي: "يطبق مصنع نيسان مصر أفضل المعايير الإنتاجية المعروفة عن نيسان العالمية، بالإضافة لتطبيق معايير صارمة للسلامة البيئية والسلامة المهنية للعاملين طوال مراحل الإنتاج. وخلال الفترة القادمة سيتحول مصنعنا إلى مصنع إقليمي للتصدير للسوق الأفريقية، وهو ما يمثل نقطة تحول كبيرة في القدرات الإنتاجية للمصنع الذي لن يقتصر على تلبية احتياجات السوق المصري فقط، ولكنه سيتوسع في التصدير للأسواق الأفريقية أيضًا، ويعني ذلك أن عام 2024 سيكون عامًا استثنائيًا لنا في اكتساب عملاء إقليميين جدد في هذا السوق الهام".