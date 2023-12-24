شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة بـ 32.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية، ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 32.5% على أساس سنوي.

ووصلت إلى مستوى قياسي خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد.

السيارات الصديقة للبيئة

وأشارت الجمعية الكورية للسيارات والتنقل، أن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة وصل إلى 662 ألفا و307 وحدات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بـ 499 ألفا و 854 وحدة في نفس الفترة من العام السابق.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، إنه يتوقع أن يتجاوز العدد في عام 2023 بأكملة 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي العام الماضي، وصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألف سيارة، بقيمة بلغت 1.61 مليار دولار.

مبيعات السيارات الكهربائية

وجاء نمو المبيعات هذا العام مدفوعا بشعبية السيارات الكهربائية والنماذج الهجينة، ومن إجمالي المركبات الصديقة للبيئة التي بيعت هذا العام، كان هناك 316 ألفا و654 سيارة كهربائية.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 65.7% على أساس سنوي، وشهدت السيارات الهجينة زيادة في الصادرات بنسبة 6.5 % في عام 2023.