محمد خالد أبوالعلا: انتشار السيارات الصينية في الأسواق العربية غير مسبوق

ياسر رشاد - القاهرة - قال خبير السيارات محمد خالد أبوالعلا أن الأسواق العربية شهدت في الاونة الأخيرة انتشار واسع للسيارات الصينية و هو شي غير مسبوق

وأضاف ان المستهلك لم يكن لديه ثقة في المنتجات الصينية في الماضي ولكن التطور و التقدم الذي توصلت اليه علامات السيارات الصينية مع سنوات من البحث و التطور ساهم ف كسب ثقة المتعاملين.

وتابع: الانتقال الحالي الي عالم السيارات الكهربائية ساهم بدور كبير في انتشار السيارات الصينية حيث انت اكتر من نصف انتاج الليثيوم المستخدم في البطاريات حول العالم يتم إنتاجه في الصين

وأشار: مما يجعل الاسعار تنافسية و مع الجودة العالية، تكون عوامل مثالية في انتشار السيارات الصينية

ولفت: تعتبر الصين حاليا ثاني اكبر مصدر للسيارات حول العالم متفوقين علي كوريا و ألمانيا و لكن يبقي العملاق الياباني الي الان في المقدمة

وتابع: لكن باستمرار التقدم و كسب ثقة العملاء اظن ان السيارات الصينية ستصبح رقم واحد حول العالم

يذكر أن محمد خالد ابو العلا خبير السيارات ولد عام 1993 ونشأ في الإمارات العربية المتحدة، وتخرج بمرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية في الشارقة بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية وماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة ولونجونج في دبي.