لأول مرة.. وكيلان لسيارات جيلي الصينية في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة أوتو موبيليتي Auto Mobility، عن استحواذها على وكالة سيارات جيلي في مصر، ليصبح بذلك للعلامة الصينية وكيلين في مصر، إذ تُعد مجموعة أبوغالي موتورز وكيلاً أيضاً لـ"جيلي"، وكشفت شركة أوتو موبيليتي Auto Mobility، عن قرب طرح طرازات جيلي في مصر، حيث نشرت فيديو تشويقي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "وكيل جديد هيعمل فرق في عالم السيارات.. استنونا"، كما أطلقت أوتو موبيليتي Auto Mobility، حملة "أوت دور" تشويقية في عدد من الطرق الرئيسية قبل بدء العد التنازلي للإطلاق الرسمي.

التجميع المحلي لسيارات جيلي الصينية

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن طرازات "جيلي" التي من المقرر أن تقدمها "أوتو موبيليتي Auto Mobility" في السوق المصرية، وهل سيختص كل وكيل من الوكيلين بطرح طرازات محددة أم سيتم طرح نفس الطرازات.

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية أنه من المنتظر أن تتجه "أوتو موبيليتي" للتجميع المحلي خلال الفترة القادمة.

التفاصيل الكاملة الخاصة بالوكيل الجديد

وسوف تقوم بوابة الخليج 365 الإلكترونية بنشر كافة التفاصيل الخاصة بالوكيل الجديدة لعلامة جيلي الصينية في مصر، والطرازات المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

4 طرازات في مصر

جدير بالذكر أن سيارات جيلي تتوافر في مصر حالياً عبر مجموعة "أبوغالي"، حيث تقدم نحو أربع موديلات مختلفة ومتنوعة هي “جيومتري سي الكهربائية، وأوكافانجو، وكولراي، وGX3 برو والتي تعد أحدث سيارات جيلي في مصر".

منافسة في صالح المستهلك المصري

ويرى عدد من الخبراء والمتخصصين أن وجود أكثر من وكيل للعلامة التجارية الواحدة، أمر من شأنه أن يصب في مصلحة المستهلك المصري، إذ يؤدي التنافس بين الوكلاء إلى تقديم العديد من المزايا والعروض والخصومات والأسعار الخاصة لعملاء العلامة.

مجموعة جيلي الصينية

جدير بالذكر أن مجموعة جيلي العالمية للسيارات قد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لـ مجموعة تشيجيانغ جيلي القابضة، وهي شركة صينية رائدة في صناعة السيارات ومقرها مدينة هانزو في الصين، وبالإضافة لنشاطها بإنتاج وبيع السيارات التي تحمل شعار جيلي فهي تتملك أيضاً 50% من حصص علامة لينك للسيارات.