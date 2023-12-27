سيارة فان فاخرة جديدة لـ"رجال الأعمال"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت "إرمشر" عملاق تعديلات السيارات الألمانية الشهيرة، عن أحدث طرازاتها الفان الفاخرة، والتي تحمل اسم is3 Black Phantom 2.0، ووفقاً للمعلن فإن السيارة الفان الفاخرة الجديدة is3 Black Phantom 2.0، بنيت على المنصة التقنية المتطورة K0 من مجموعة ستيلانتس (مثل أوبل Zafira/Vivaro).

وقالت شركة التعديلات الألمانية الشهيرة "إرمشر"، إن السيارة الفان الجديدة الفاخرة is3 Black Phantom 2.0، تتميز من خلال التعديلات التصميمية على المقدمة والمئزر الأمامي وشفة الاسبويلر الأمامي، ومن الخلف يأتي المئزر الخلفي الجديد مع الأسبويلر، ويربط بين الملامح الجديدة على المقدمة والمؤخرة عتبات جانبية وخطوط انسيابية تسجل بها السيارة حضورا خاصا على الطريق، وتمنحها المزيد من الخصائص الأيروديناميكية.

السيارة الفان الجديدة

وقالت شركة "إرمشر"، إن جميع الأجزاء الجديدة قد خضعت لاختبارات مكثفة، لضمان أعلى مستويات الجودة والأداء الوظيفي، ويتوفر مفهوم الألوان للسيارة is3 Black Phantom 2.0 بألوان الأحمر أو الذهبي الخفيف، مع لمسات لونية تربط السيارة من الأمام إلى الخلف.

100 نسخة فقط من السيارة

وتتوج الملامح الخاصة للسيارة بالجنوط الكبيرة قياس 20 بوصة، والتي تناسب خفض الخلوص الأرضي عن طريق مجموعة التعليق المعدلة مع شبكة المبرد المطلية باللون الأسود، وأوضحت الشركة الألمانية "إرمشر"، أن إنتاج سيارتها الفان is3 Black Phantom 2.0 الفاخرة يقتصر فقط على 100 نسخة، من المتوقع أن يقوم بشرائها بعض رجال المال والأعمال والشخصيات المهمة.

جدير بالذكر أن مجموعة إرمشر، قد أنتجت العديد من الطرازات المميزة والسلاسل الخاصة مثل Opel Manta i 55 أو Irmscher Senator 200l على مدار 40عامًا.

وتجذب الموديلات المعدلة العديد من عشاق السيارات، وتعد من أكثر الهوايات التي تجذب الكثير من الشباب حول العالم، حيث أن ذلك يسمح برفع كفاءة السيارة وسرعتها وقوتها، إضافة لجعل شكلها مميزاً على الطرقات.

الشركات الألمانية الأكثر شهرة

وتشتهر ألمانيا بوجود العديد من شركات التعديلات التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة، وتستحوذ شركات تعديل السيارات الألمانية على المراكز الأولى.

شركة روفا

وتعد شركة روفا المختصة بتعديل طرز بورشه السوبر رياضية ضمن أعرق شركات التعديل في عالم السيارات، ومن أقدمها على الإطلاق.