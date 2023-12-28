الأسعار الجديدة لزيوت سيارات شل.. "نصائح مهمة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة شل للزيوت،عن أحدث قائمة سعرية لمنتجات زيوت شل في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري، وشهدت القائمة السعرية الجديدة زيادة أسعار جميع منتجات زيوت شل المتوافرة في السوق المحلية بنسب متفاوتة.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة التي يتم العمل بها بدايةً من يوم 24 ديسمبر.

ويوضح الجدول التالي الأسعار المقررة الجديدة لزيوت المحركات البنزين بعد زيادتها.

أسعار زيوت شل لمحركات البنزين في مصر

النوع عبوة لتر عبوة 4 لتر شل هيلكس الترا 5و/40 362 جنيه 1360 جنيه شل هيلكس التر 5و/30 362 جنيه 1360 جنيه شل هيلكس إتش إكس8 5و/40 ...... 989 جنيه شل هيلكس إتش إكس6 15و/50 202 جنيه 760 جنيه شل هيلكس إتش إكس5 15و/50 174 جنيه 685 جنيه شل هيلكس إتش إكس3 20و/50 115 جنيه 410 جنيه شل هيلكس إتش إكس3 أحادي الدرجة 50 104 جنيهات 403 جنيه

كانت بعض شركات زيوت السيارات العاملة في السوق المحلية قد حركت أسعار مؤخراً.

موعد تغيير الزيت

إن أفضل طريقة لمعرفة الموعد الصحيح لتغيير زيت محرك سيارتك، هي الرجوع إلى التعليمات والمواعيد الموصى بها من الشركة المصنعة لسيارتك والمذكورة في دليل المالك، حيث إن المواعيد المذكورة فيه يجب أن تكون مرجعك الأول، ولا تعتمد على حساباتك الخاصة أو على الاستشارات التي قد يعطيك إياها الميكانيكي، ويحتوي دليل المالك أيضًا على نوع وعيار وكمية الزيت الذي يجب أن تستخدمه في سيارتك.

ومن المعروف أن مواعيد تغيير زيت المحرك تختلف اعتمادًا على عمر السيارة وظروف القيادة لكل سائق، بالإضافة إلى نوع وعيار الزيت المستخدم، ولكن القاعدة العامة لتغيير زيت المحرك والتي يتبعها كثير من السائقين تُفيد بأنه يجب عليك تغيير زيت محرك سيارتك كل 5,000 كيلو متر، وعند استخدام الزيوت الحديثة، أصبحت مواعيد تغيير الزيت بين 8,000 و12,000 كيلو متر، أما عند استخدام الزيوت الصناعية بالكامل، فأصبحت مواعيد تغيير الزيت تصل إلى كل 24,000 كيلو متر بحسب نوع الزيت.

أنواع الزيوت

جدير بالذكر أن أنواع الزيوت بصفة عامة في السوق المحلية تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية من زيوت المحركات أولها "المعدنية التي مصدرها النفط الخام، والثانية تخليقية وتضم نسبة من الزيت المعدني الطبيعي مع إضافات كيميائية لتحسين خصائصها، والثالثة هي شبه التخليقية يتم تركيبها كيميائيًا وتكون خليطاً من الزيوت المعدنية بنسبة 70%، والزيوت الصناعية بنسبة 30%.

نصائح مهمة



وينصح عدد من الخبراء والمتخصصين بضرور أخذ العناصر التالية في الاعتبار عند تغيير زيت المحرك:

-ما هو الزيت الموصى به في دليل الشركة المصنعة؟

- إذا كانت سيارتك لا تزال ضمن فترة الضمان وقررت استخدام زيت بديل بخلاف ما هو محدد من قبل الشركة المصنعة، فسوف تقوم بإلغاء الضمان

- ما هي درجة حرارة المنطقة التي تقيم فيها؟

- ما هي الزيوت التي كانت مركبتك تعمل عليها بالفعل؟

- هل كانت سيارتك تعمل بزيت أحادي الدرجة؟