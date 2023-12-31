"صنع في مصر".. سيارة مجمعة محليًا يتم تصديرها للأسواق الإفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى مصر بقوة للتحول إلى مركز إقليمي في المنطقة لصناعة السيارات، وتبذل الدولة جهودا كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية لتحقيق هذه الغاية، وتهيئة المناخ المناسب لذلك، من خلال وضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه تلك الصناعة المهمة ليتحقق شعار "صنع في مصر".

ولعل ما أعلنت عنه شركة نيسان مصر مؤخراً يعد إنجازاً وخطوة مهمة نحو توطين وتعميق الصناعة الوطنية، حيث كشفت عن تصدير السيارة نيسان صني المجمعة محلياً في مصانع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى العديد من الأسواق الإفريقية خلال 2023.

نجحت نيسان مصر، في تصدير نحو 7500 سيارة نيسان صني إلى عدة دول إفريقية، بنسبة مكون محلي تتخطى الـ 50%، وهو الأمر الذي يؤكد على قوة قطاع الصناعات المغذية مصر.

مصنع نيسان مصر

مواصفات نيسان صني موديل 2024

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 108 حصان مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وتقدم نيسان صنى موديل 2024 المجمعة محلياً بباقة متميزة من وسائل الأمن والسلامة من بينها "2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للإنغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية".

نيسان صني

كما تأتي نيسان صني موديل 2024 المجمعة محلياً بالعديد من الكماليات والتجهيزات أبرزها مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة - سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB.

أسعار نيسان صني 2024

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2024 بـ 4 فئات من التجهيزات أسعارها في السوق المصرية كالتالي: