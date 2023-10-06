الجمعة 06 أكتوبر 2023 08:13 مساءً

الجمعة 06 أكتوبر 2023 08:13 مساءً 0 0

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية

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