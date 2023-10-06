العراق يوقّع مذكّرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز
«وول ستريت» تنتعش بدعم من بيانات الوظائف
«وول ستريت» تنتعش بدعم من بيانات الوظائف
الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية
الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية
الإمارات تجني ثمار البيانات المفتوحة بـ 13 مبادرة
الإمارات تجني ثمار البيانات المفتوحة بـ 13 مبادرة
عمومية «دبي الوطنية للتأمين» 1 نوفمبر لإقرار الصفقة مع طرف ذي علاقة
عمومية «دبي الوطنية للتأمين» 1 نوفمبر لإقرار الصفقة مع طرف ذي علاقة