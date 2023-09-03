شكرا لقرائتكم خبر عن فتح برج مأخذ سور مجرى العيون للزيارة مجانا لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة افتتاحه، منذ أيام، بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه، قرر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار فتح برج مأخذ سور مجرى العيون الأثرى مجانًا للزيارة، وذلك بدءا من اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.

وجاء هذا القرار لتشجيع زيارة هذا الموقع الأثري والتعريف به وبتجربته السياحية المتميزة.

تجدر الإشارة إلى أن برج مأخذ سور مجرى العيون كان قد افتتحه رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضى ضمن ثلاثة مواقع أثرية وهى برج المأخذ وحصن بابليون ومعبد بن عذرا اليهودى بمنطقة مصر القديمة، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميمهم.