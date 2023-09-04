شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "مجلس المحافظين" بالبنك الدولى ودورهم الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتألف مجالس المحافظين من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي، وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية، أو محافظ البنك المركزي بذلك البلد، أو أي مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، وتستمر مدة خدمة كل من المحافظين والمحافظين المناوبين خمس سنوات، ويجوز إعادة تعيين كل منهم بحسب الموقع الرسمى للبنك الدولى .

وأشار الموقع انه إذا كان البلد عضواً بالبنك، وعضواً أيضاً بمؤسسة التمويل الدولية أو المؤسسة الدولية للتنمية، يقوم المحافظ المُعين والمحافظ المناوب بحكم منصبهما حينئذ بدور المحافظ والمحافظ المناوب في مجلسي محافظي مؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتنمية.

ويمثل المحافظون والمحافظون المناوبون أيضاً بلدانهم في المجلس الإداري للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ما لم يُذكر خلاف ذلك، أما محافظو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمحافظون المناوبون، فيتم تعينهم على نحوٍ منفصل.

دور مجالس المحافظين

وفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجالس المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك، إلا أن مجالس المحافظين تفوض جميع صلاحياتها إلى المديرين التنفيذيين، عدا ما احتفظت به اتفاقية إنشاء البنك الدولي له ، وتتضمن هذه الصلاحيات:

الموافقة على دخول أعضاء جدد أو إيقاف عضويتهم.

زيادة أو تخفيض رأس مال البنك المصرح به.

تحديد أوجه توزيع صافي دخل البنك.

البت في الاستئنافات المقدمة من المديرين التنفيذيين عن تفسير أحكام اتفاقية إنشاء البنك الدولي.

اتخاذ ترتيبات شاملة رسمية للتعاون مع منظمات دولية أخرى.

إيقاف عمليات البنك نهائياً.

زيادة عدد المديرين التنفيذيين المنتخبين.

الموافقة على تعديلات اتفاقية الإنشاء.