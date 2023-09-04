شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات والجرام عيار 21 يسجل 2215 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب مساء اليوم الأحد وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2215 جنيها للجرام مقابل 2220 جنيها للجرام في التعاملات الصباحية بانخفاض بلغ 5 جنيهات.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2532 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيها.

عيار 18 يسجل 1899 جنيها.

الجنيه الذهب 17720 جنيها.





توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية واجه الذهب مقاومة فنية حول مناطق المستوى 1950 دولار للأونصة، ليتوقف ارتفاع الذهب ويعود إلى التذبذب فوق المستوى 1940 دولار للأونصة في انتظار بيانات تقرير الوظائف اليوم والذي يعد حافز قوي لتحريك الذهب في أي من الاتجاهيين على حسب البيانات.

على الرغم من التعافي الأخير في أسعار الذهب إلا أن الهبوط لا يزال هو المسيطر بشكل عام، ويحتاج الذهب إلى زخم صعود يدفعه إلى الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة حتى يثبت أقدامه ويستمر في الصعود.

أما في حالة الهبوط فقد نشهد تراجعات قوية كون الاتجاه الهابط هو المسيطر حالياً، وستكون أمام الذهب محطات في الهبوط عند منطقة المستوى 1930 دولار للأونصة ومن بعده منطقة المستوى 1910 دولار للأونصة، ثم المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً فتستمر في التداول فوق 2200 جنيه للجرام عيار 21 في محاولات مستمر لكسر هذا المستوى، والذي قد يفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام.