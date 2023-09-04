الإحصاء: الفئة العمرية من 40 - 49 سنة الأعلى مساهمة بالنشاط الاقتصادى

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القاهرة - سامية سيد - أظهرت بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيه) لعام 2023، أن الفئة العمرية "40 - 49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.3٪.

وقالت بيانات البحث الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغت 43٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى وهو نفس المعدل في الربع السابق و42.6% في الربع المماثل للعام السابق.

وسجل معدل المساهمة "الذكـور 69.2٪ مقابل 69.1٪ فى الربع السابق مقابل 69٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15.5٪، بينما كان 15.5٪ في الربع السابق مقابل 15٪ فى الربع المماثل من العام السابق".

وبلغ معدل المساهمة "في الحضر 41.9٪، فى الريف 43.8٪" بينما كان "في الحضر 42.2٪، 43.6٪ في الريف" في الربع السابق، مقابل "في الحضر 42.4٪، في الريف 42.8٪" في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3٪، وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 13.375 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد.