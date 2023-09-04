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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين أمام الجنيه فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نقلاً عن وزارة الخزانة، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.
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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.83 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
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